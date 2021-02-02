Топ-10 лучших фильмов февраля (видео)

Источник материала: Onliner Отрасль кинопроката, как и многие другие сферы нашей жизни, по-прежнему лихорадит. Что касается кино, ситуацию как могут спасают стриминговые сервисы. Сегодня у нас снова будет пять премьер, посмотреть которые можно в кинотеатрах, а также еще пять заметных фильмов, которые получится увидеть, не вставая с дивана. С последних и начнем.

Смотрим дома

«Блаженство» (5 февраля, Amazon Prime)

Режиссер: Майк Кэхилл

В ролях: Оуэн Уилсон, Сальма Хайек, Неста Купер

Романтическая фантастика, местами чем-то напоминающая о «Матрице». Наверное, тем, что сюжет здесь тоже крутится вокруг виртуальности мира, который кажется настоящим.





Грег — мужчина средних лет. Недавно он развелся, а потом еще и потерял работу, зато встретил странную незнакомку. Она утверждает, что Грег на самом деле живет в виртуальном мире, который она придумала. Главный герой начинает путешествовать между двумя мирами, постепенно теряя понимание реальности.

Режиссер Майк Кэхилл уже известен душещипательной фантастикой: на его счету «Другая Земля» и «Я — начало». Разыгрывать чувственную драму на фантастическом фоне будет парочка топовых актеров в лице Оуэна Уилсона и Сальмы Хайек.

«Ая и ведьма» (5 февраля, HBO Max)

Режиссер: Горо Миядзаки

Каждая премьера японской студии Ghibli привлекает огромное внимание. «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Ходячий замок» — эти мультики наверняка видели не только поклонники таланта Хаяо Миядзаки, но и просто люди, которые любят хорошую, качественную анимацию. «Ая и ведьма» — очередной проект Ghibli, но на этот раз все не так просто и радужно.





Мультфильм расскажет историю девочки Аи. Она сирота и живет в приюте, где научилась строить всех вокруг. Ее все устраивало, пока однажды Аю не решили удочерить странные взрослые. Они забрали сиротку в загадочный дом, полный зелий, заклинаний и невидимых комнат. Ая попала к ведьме — и теперь вместе с говорящим котом будет обустраиваться в этом странном месте.

Проблема «Аи и ведьмы» в том, что мультфильм полностью компьютерный и использует CGI-эффекты. Это означает, что он совершенно не похож на всем знакомые проекты Ghibli. Многих фанатов этот факт возмутил до глубины души, и они уже заминусовали мультфильм на всевозможных агрегаторах.

«Иуда и черный мессия» (12 февраля, HBO Max)

Режиссер: Шака Кинг

В ролях: Джесси Племонс, Дэниэл Калуя, Лакит Стэнфилд, Мартин Шин

Фильм, ставший частью скандальной истории, когда студия Warner Bros. пообещала выпускать свои потенциальные хиты одновременно в кинотеатрах и на стриминговых сервисах. Поговаривали, что «Иуда и черный мессия» мог бы засветиться на церемонии вручения премий «Оскар», но не сможет этого сделать, потому что не успел выйти в 2020 году.





«Иуда и черный мессия» рассказывает реальную историю члена организации «Черные пантеры» Фреда Хэмптона. Чтобы ослабить его влияние, ФБР подослало к нему преступника Уильяма О’Нила, который согласился помочь федералам в обмен на свободу. Парень внедрился в организацию, чтобы, по сути, уничтожить ее изнутри.

Фильм получил неплохие оценки от критиков, которые уже успели посмотреть его. Роль Хэмптона исполнил Дэниэл Калуя — звезда ужастика «Прочь».

«Земля кочевников» (19 февраля, Hulu)

Режиссер: Хлоя Чжао

В ролях: Фрэнсис МакДорманд, Гэй ДеФорест, Патриша Грайр

Долгожданный предполагаемый триумфатор грядущего «Оскара». Кинокритики вдоль и поперек обласкали фильм «Земля кочевников», который уже отметился и на Венецианском, и на других кинофестивалях. Кроме того, Nomadland (название в оригинале) стал самым высокооцененным фильмом 2020 года, набрав на Metacritic целых 95 баллов из 100 на базе 34 рецензий.





Лента рассказывает о пожилой американке, потерявшей работу и дом во время экономического кризиса. Героине дважды оскароносной Фрэнсис МакДорманд не остается ничего другого, кроме как погрузить свой нехитрый скарб в фургон и отправиться в путешествие по всей стране.

Отметим, что, в отличие от восторгов кинокритиков, обычные зрители встречают «Землю кочевников» без лишнего воодушевления. Некоторые отмечают, что ленту просто подогнали под новый формат киноакадемии, выбрав якобы острую социальную тему и назначив женщин разных национальностей в съемочную группу. Шедевр получился или нет, узнаем очень скоро.

«Соединенные Штаты против Билли Холидей» (26 февраля, Hulu)

Режиссер: Ли Дэниелс

В ролях: Андра Дэй, Гаррет Хедлунд, Наташа Лионн

Еще один потенциальный претендент на «Оскар», который должен был выйти в прошлом году в кинотеатрах. Однако пандемия и здесь внесла свои коррективы — релиз «Соединенные Штаты против Билли Холидей» перенесли на 2021-й, да еще и сразу на телевизоры.

Это биографическая драма о жизни джазовой певицы Билли Холидей. Легенду джаза несколько раз арестовывали за хранение наркотиков, к которым она сильно пристрастилась. На протяжении нескольких лет за ней пристально следила полиция. Последнее задержание состоялось в больнице за несколько дней до смерти Билли Холидей.

Идем в кино

«Конек-горбунок» (с 18 февраля)

Режиссер: Олег Погодин

В ролях: Антон Шагин, Павел Деревянко, Михаил Ефремов

Российский блокбастер-сказка, а заодно и один из самых дорогих российских фильмов последних лет. Ходят слухи, что на производство этого чуда потратили почти 1 млрд российских рублей (то есть около $12 млн).





Сюжет вы и сами знаете, если когда-нибудь читали сказку Петра Ершова. А если не читали, то речь о классическом произведении про Иванушку-дурачка, которому посчастливилось найти покровителя в виде умного пони. Вместе они и злодеев победят, и богатство найдут, и заодно Ивана приженят.

Релиз «Горбунка» должен был состояться еще под Новый год, но пандемия снова спутала все планы. Тем не менее этот фильм до сих пор остается одним из самых ожидаемых среди российских премьер. Во-первых, лента под завязку наполнена CGI-эффектами. Во-вторых, здесь еще до скандального ДТП успел сняться Михаил Ефремов.

«Мавританец» (с 18 февраля)

Режиссер: Кевин Макдональд

В ролях: Джоди Фостер, Тахар Рахим, Бенедикт Камбербэтч

Когда-нибудь что-то похожее снимут и о событиях в Беларуси. И это будет очень важное кино. А «Мавританец» — такое же важное кино для США, которое стоит посмотреть и нам.





Сюжет фильма связан с личностью мавританца Мохаммеда ульд Слахи. По ложному обвинению он попал в тюрьму Гуантанамо. Там его вместе с другими заключенным подвергали пыткам и выбивали признания. Отличие от нашей ситуации в том, что адвокату Слахи удалось распутать клубок интриг, ведущих на самый верх правительства. Удивительно, но юриста при этом даже не посадили.

В тюрьме Мохаммед ульд Слахи отсидел 14 лет. А вот тюрьму в Гуантанамо хоть и обещали закрыть, но мистер Трамп все же решил ее оставить.

«Рыцари справедливости» (с 18 февраля)

Режиссер: Андерс Томас Йенсен

В ролях: Мадс Миккельсен, Николай Ли Каас, Роланд Мюллер

Классический голливудский боевик из Дании — как вам такое? «Рыцари справедливости» собирают хорошие отзывы и приличную кассу. И это несмотря на карантин.





Жена Маркуса погибает в железнодорожной катастрофе. Вроде бы несчастный случай, но есть нестыковки, которые указывают на возможное убийство. Брутальный бородач находит таких же несчастных, как он, чтобы узнать правду. К истине придется идти через мордобой, шутки, погони и перестрелки.

На IMDb у фильма высокие 8,2 балла из 10. В главной роли — в последние годы часто мелькающий в кино Мадс Миккельсен. Совсем недавно вы могли видеть его в фильме «Еще по одной», но вообще он успел сняться и в «Звездных войнах», и в «Докторе Стрэндже», и в «Джеймсе Бонде», и во многих менее известных, но толковых картинах.

«Аферистка» (с 19 февраля)

Режиссер: Дж. Блэйксон

В ролях: Розамунд Пайк, Питер Динклэйдж, Эйса Гонсалес

Криминальная комедия, примечательная прежде всего участием таких актеров, как Розамунд Пайк («Исчезнувшая», «Джек Ричер») и Питер Динклэйдж (который очень пытается избавиться от амплуа Тириона Ланнистера).

Марла Грейсон зарабатывает на жизнь тем, что с помощью харизмы добивается опекунства над одинокими пожилыми людьми, а потом отправляет их в дома престарелых и одновременно распродает чужое имущество. Но однажды коса найдет на камень, и Марла сама окажется в роли жертвы.

«Том и Джерри» (с 25 февраля)

Режиссер: Тим Стори

В ролях: Том, Джерри, Хлоя Грейс Морец

Пожалуй, самая громкая премьера февраля, при этом самая спорная. Многие поклонники оригинального мультсериала, мягко говоря, остались не в восторге от самой идеи перенести все это дело в формат большого кино.





Мышь и кот здесь будут рисованными, а вот остальные актеры — настоящими. Главная роль, если не считать самих Тома и Джерри, досталась Хлое Грейс Морец. Фильм уже мощно захейтили, а в официальном аккаунте в YouTube даже отключили комментарии к трейлеру.

Возможно, это все потому, что трейлер не предвещает ничего хорошего. Кроме того, режиссером значится Тим Стори, на счету которого полно провальных фильмов. Twitter бурлит от негодования из-за того, что в Голливуде кто-то решил испортить не просто классику, а легенду.