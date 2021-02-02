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Список автомобилей, на которых возможны проблемы с педалью тормоза
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, причиной отзыва стала опорная площадка педали тормоза, которая может деформироваться или ослабнуть из-за дефекта сварного шва. В рамках отзывной кампании на сервисе дилера могут при необходимости заменить всю педаль тормоза. Хотя, по словам производителей, на сегодняшний день неизвестно ни о каких авариях, связанных с этой неисправностью.
В Audi под отзыв во всем мире попали 7389 автомобилей моделей Q2 и Q3, у Seat — 3723 автомобиля Ateca и Tarraco, Skoda должна вызвать в свои сервисы 14 097 клиентов, возможная неисправность коснулась моделей Karoq и Kodiaq. В Volkswagen информационное письмо от дилеров получили 38 119 владельцев автомобилей Golf, Tiguan, Touran и T-Roc.
Отзывные кампании позволяют избежать неприятностей, которые, в принципе, могут и не случиться. И это скорее забота производителя о своих клиентах, но многие люди относятся к таким мероприятиям с недоверием. В связи с этим мы решили узнать ваше мнение. Просим оставить свой голос.
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Под отзывную кампанию попали 63 328 транспортных средства во всем мире.
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