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Список автомобилей, на которых возможны проблемы с педалью тормоза

02.02.2021 08:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Список автомобилей, на которых возможны проблемы с педалью тормоза
Иллюстративное фото
По всему миру отзывают 63 328 автомобилей марок Audi, Seat, Skoda и VW, у которых могут возникнуть проблемы с педалями тормоза в автомобилях с автоматической коробкой передач 2020 модельного года, сообщает Auto motor und sport.

По данным Федерального управления автомобильного транспорта Германии, причиной отзыва стала опорная площадка педали тормоза, которая может деформироваться или ослабнуть из-за дефекта сварного шва. В рамках отзывной кампании на сервисе дилера могут при необходимости заменить всю педаль тормоза. Хотя, по словам производителей, на сегодняшний день неизвестно ни о каких авариях, связанных с этой неисправностью.

В Audi под отзыв во всем мире попали 7389 автомобилей моделей Q2 и Q3, у Seat — 3723 автомобиля Ateca и Tarraco, Skoda должна вызвать в свои сервисы 14 097 клиентов, возможная неисправность коснулась моделей Karoq и Kodiaq. В Volkswagen информационное письмо от дилеров получили 38 119 владельцев автомобилей Golf, Tiguan, Touran и T-Roc.

Отзывные кампании позволяют избежать неприятностей, которые, в принципе, могут и не случиться. И это скорее забота производителя о своих клиентах, но многие люди относятся к таким мероприятиям с недоверием. В связи с этим мы решили узнать ваше мнение. Просим оставить свой голос.
 
 
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Под отзывную кампанию попали 63 328 транспортных средства во всем мире.
 
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