«Меня избили ни за что, я вышел из ИВС весь синий, месяц хромал, у меня было сотрясение мозга — но это все законно?»

После проверки, которая длилась с середины августа 2020 года, управление Следственного комитета по Гомельской области вынесло постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению жителя областного центра Дмитрия Лукомского.





Он утверждает, что 11 августа его задержали сотрудники правоохранительных органов, которые жестоко избили его и издевались над ним. «Меня били дубинками при задержании в центре Гомеля, потом били в Центральном РОВД. Каждый сотрудник, который проходил мимо меня, когда я лежал на полу, ударял меня ногой в пах. Они кричали: «Лукомский, тебе нужен адвокат?» Когда я говорил, что нужен, меня били еще сильнее. Меня заставляли кричать «Я люблю милицию». Такие избиения испытал не я один. Там, в Центральном РОВД, 11 августа просто была пыточная камера, повсюду были крики, стоны, па полу валялись выбитые зубы», — сообщил БелаПАН мужчина.

В изолятор временного содержания, по словам Луковского, он попал в бессознательном состоянии. После освобождения житель Гомеля снял побои, прошел экспертизу и написал в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников милиции, которые избивали его. Сам он не мог их идентифицировать, так как все они были в масках или балаклавах.

В декабре Лукомский получил документ с информацией о том, что проверка по его заявлению приостановлена «до проведения экспертизы». Какой именно — не сообщалось.

1 февраля он получил по почте отказ в возбуждении уголовного дела. Его вынес 26 января старший следователь следственного управления УСК по Гомельской области Т.О. Белорус.

«Из объяснений сотрудников Центрального РОВД следует, что ими и в их присутствии никто противоправных действий в отношении Лукомского не совершал, необоснованная физическая сила и специальные средства к нему не применялись», — говорится в документе.

Следователь написал, что задержание и доставку граждан, в том числе Лукомского, осуществляли военнослужащие и сотрудники различных подразделений МВД. С 9 по 14 августа «в связи с необходимостью пресечения групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков был задействован весь личный состав ОВД Гомельской области, а также подразделения МВД и войсковой части».

«В связи с необходимостью осуществления в кратчайшие сроки маневра силами и средствами расстановка задействованного личного состава не осуществлялась. Записи камер видеонаблюдения, установленных в помещениях ОВД, не сохранились. В этой связи установить и опросить сотрудников ОВД или войсковой части, которые осуществляли задержание Лукомского, не представляется возможным», — написано в постановлении.

Там отмечается, что телесные повреждения у Лукомского «могли образоваться в результате применения к нему физической силы и специальных средств со стороны сотрудников правоохранительных органов при исполнении ими служебных обязанностей в пределах предоставленных им полномочий для пресечения административного правонарушения».

«Эта бумага говорит о том, что все действия милиции «законны». Они, согласно бумаге, — представители власти и «имеют право». Сначала они пишут, что телесные повреждения возникли неизвестно откуда, потом — что их могли причинить сотрудники милиции, но они имели право. Меня избили ни за что, сломали телефон, велосипед, часы, я вышел из ИВС весь синий, месяц хромал, у меня было сотрясение мозга — но это все законно? Когда я был у следователя, он мне якобы сочувствовал и удивлялся, что так меня побили в милиции, то же самое было на экспертизе. Но, как оказалось — это все система», — прокомментировал Лукомский.

Он не единственный, кто подавал жалобы в СК на избиение в милиции. Другие жители Гомеля в декабре 2020 года получали аналогичные документы из СК о том, что «проверка приостановлена до проведения экспертизы».

Официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова ранее отказалась предоставить БелаПАН информацию, сколько всего жителей Гомельской области обратились с жалобами на неправомерное применение силы со стороны милиции и какие были вынесены решения.

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