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Транспортный коллапс на границе продолжается
Источник материала: Навiны
За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.
Так, на литовском направлении по данным на 08:00 стоит почти тысяча фур:
В Польшу не могут проехать более 110 грузовиков:
В «колейке» на выезд в Латвию «мерзнет» более 100 фур:
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За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.
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