Транспортный коллапс на границе продолжается

За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.





Так, на литовском направлении по данным на 08:00 стоит почти тысяча фур:

«Каменный Лог» — более 300;

«Бенякони» — более 260;

«Привалка» — более 220;

«Котловка» — более 200.

В Польшу не могут проехать более 110 грузовиков:

«Брузги» — более 100;

«Берестовица» — более 10.

В «колейке» на выезд в Латвию «мерзнет» более 100 фур: