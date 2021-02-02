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Транспортный коллапс на границе продолжается

02.02.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.

Транспортный коллапс на границе продолжается

Так, на литовском направлении по данным на 08:00 стоит почти тысяча фур:

  • «Каменный Лог» — более 300;             
  • «Бенякони» — более 260;
  • «Привалка» — более 220;        
  • «Котловка» — более 200.         

В Польшу не могут проехать более 110 грузовиков:

  • «Брузги» — более 100;              
  • «Берестовица» — более 10.

В «колейке» на выезд в Латвию «мерзнет» более 100 фур:

  • «Урбаны» — более 60;
  • «Григоровщина» — более 40.
 
 
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За ночь ситуация на белорусской границе со странами ЕС совсем немного, но улучшилась. Однако, несмотря на это, огромные очереди большегрузных автомобилей остаются.
 
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