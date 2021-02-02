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Белорусского посла вызвали на ковер в Департамент иностранных дел Швейцарии
Источник материала: Навiны
В связи с задержанием в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента Швейцарской телерадиокомпании SRF Люции Чирки Департамент иностранных дел Швейцарии 1 февраля пригласил белорусского посла в этой стране Александра Ганевича.
Внешнеполитическое ведомство «осудило вчерашнее задержание журналистки Люции Чирки и потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц». «Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент на своей странице в «Твиттере».
Чирки была
Всего, по данным правозащитников, в минувшее воскресенье было задержано не менее 167 человек, в понедельник были
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В связи с задержанием в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента Швейцарской телерадиокомпании SRF Люции Чирки Департамент иностранных дел...
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