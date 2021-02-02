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Белорусского посла вызвали на ковер в Департамент иностранных дел Швейцарии

02.02.2021 08:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с задержанием в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента Швейцарской телерадиокомпании SRF Люции Чирки Департамент иностранных дел Швейцарии 1 февраля пригласил белорусского посла в этой стране Александра Ганевича.

Белорусского посла вызвали на ковер в Департамент иностранных дел Швейцарии
Фото pixabay.com

Внешнеполитическое ведомство «осудило вчерашнее задержание журналистки Люции Чирки и потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц». «Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент на своей странице в «Твиттере».

Чирки была задержана днем 31 января вместе с местной знакомой, правозащитницей Анисией Козлюк, и ее мужем Юлием Ильющенко по дороге в кафе. Через три часа она была освобождена после вмешательства швейцарских дипломатов. В интервью SRF Чирки сообщила, что ей не объяснили мотивов задержания и не разрешили позвонить в посольство. Ильющенко арестован на 25 суток, информации о суде над Козлюк пока нет.

Всего, по данным правозащитников, в минувшее воскресенье было задержано не менее 167 человек, в понедельник были осуждены не менее.35 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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В связи с задержанием в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента Швейцарской телерадиокомпании SRF Люции Чирки Департамент иностранных дел...
 
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