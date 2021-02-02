Кадровая перспектива: за 26 лет мы так ни разу и не услышали: Александр Григорьевич, вы не правы…

ишет Ежедневник. Президент всегда был прямолинеен, горяч и, несмотря на лица и звания, распекал на камеру любого, кто, по его мнению, сделал что-то не так. Но за 26 лет мы так ни разу и не услышали на этих совещаниях, чтобы кто-нибудь встал и достойно ответил ему, заявив: Александр Григорьевич, вы не правы… За 26 лет правления страной Лукашенко, мы видели много совещаний с его участием, пЕжедневник. Президент всегда был прямолинеен, горяч и, несмотря на лица и звания, распекал на камеру любого, кто, по его мнению, сделал что-то не так. Но за 26 лет мы так ни разу и не услышали на этих совещаниях, чтобы кто-нибудь встал и достойно ответил ему, заявив: Александр Григорьевич, вы не правы…





Возможно, в первые два-три года такое где-то и случилось, но оно или не попало на камеры или позабыто за давностью. Не важно, что говорил и что предлагал президент - всегда и везде это было неизменно правильно и даже более того, гениально. Тот, кто думал (даже не высказывался) иначе, на своем месте просто не засиживался. Максимум, что могли позволить себе чиновники – это оправдываться, да и то чаще всего это вызывало лишь еще больший гнев президента.





Если проследить за тем, как Лукашенко 26 лет перетасовывал кадры, кого и за что отстранял, кого и за что продвигал, то становится очевидным, что профессионализм в нормальном понимании этого термина, никогда не был на первом месте. Даже на втором не был. На первом месте всегда была преданность. На втором исполнительность, способность беспрекословно исполнять приказы и указания. И только, возможно, на третьем – профессионализм. Хотя опять же, если перечитать, что Лукашенко говорил при том или ином назначении, то часто под профессионализмом понималась именно преданность. Это в частном понимании, а в более широкой профессионалами считались те, кто умел выбивать деньги, осваивать выделенный бюджет, а потом красиво отчитаться о победе и выполнении показателей, когда по факту был полный провал. Еще профессионалами считались те, кто умел наводить порядок. Не сделать успешным, прибыльным, а именно навести порядок.





Один из очень приближенных к Лукашенко лиц, доказывая свой профессионализм, мне так и говорил: да я, за пару месяцев порядок там навел… Это как с теми известными занавоженными коровами, сумели их отмыть, навели порядок – молодцы. Хотя опять же совершенно очевидно, что занавоженные коровы – это последствия, а не причина. Отмыв их, убрав на ферме дерьмо, совершенно ничего не изменится. Ведь система осталась та же, поэтому если у нового директора не получится выбить деньги (именно выбить, а не заработать), если он не покажет себя тут профессионалом, то через пару месяцев так или иначе все вернется на прежние места. Или вспомнить, как Лукашенко распекал деревообработку, когда ее усиленно модернизировали. В условиях, когда срочно нужно было освоить выделенные деньги, априори нельзя было толково что-то сделать. Поэтому результат получился соответствующим. За 26 лет подобных примеров скопилось столько, что по ним можно уже учебники писать. Наведение порядка методами главного босса стало в стране главным показателем таланта и профессионализма. Поэтому, например, бывший руководитель МВД Юрий Караев и был назначен инспектором по Гродненской области, а Барсуков - инспектором по Минску . Не экономику поднимать, не думать о том, чтобы людям лучше жилось, а порядок наводить. Не создавать продукт, а палками махать и загонять на рабочие места тех, кто посмел голову от станка поднять и оглядеться вокруг. Известный экономист Ярослав Романчук назвал это ОМОНизацией экономики.





Не так давно журналисты подсчитали, что 77% председателей райисполкомов в Беларуси имеют сельскохозяйственное образование, в основном – Горецкой сельхозакадемии, куда поступить не сложнее, чем в профтехучилище. И это тоже результат кадровой политики. Профессионал своего дела никогда не будет прогибаться под глупость. Если ты математик, и тебе говорят, что 2+2=7, поэтому именно такой показатель ты должен обеспечить, ты молчать не будешь. Ты встанешь и прямо скажешь, что это глупость. Промочат и сделают, как нужно, именно посредственности – просто потому, что по-другому им никак не пробиться наверх. Это вовсе не значит, что профессионалам за эти 26 лет не удавалось пробиться. Удавалось, и не одному, и даже не десятку. Удавалось именно потому, что они профессионалы и без них совсем, как ни крути, нельзя было обойтись. Другое дело, что профессионалы долго не выдерживали внутри системы и их место быстро занимали все те же шустрые и исполнительные посредственности. Поэтому с каждым годом внутри государственной системы их становилось все меньше и меньше. Теперь ситуация еще больше ухудшилась и дальше будет лишь ухудшаться. Это стало совершенно очевидно после встречи Лукашенко со студентами.





О том, что руководящие кадры нужно омолаживать Лукашенко говорил давно и много. Но теперь стало понятно, какую молодежь он хочет видеть подле себя.





Лукашенко отметил, что знает о многих молодежных лидерах, с некоторыми знаком лично. Он обратил внимание на то, что многие новые лица появились на фоне последних внутриполитических событий в стране.





"И это наша недоработка отчасти, что мы не заметили таких ребят обычным образом, в спокойной жизни, и нужен был этот всплеск, чтобы мы поняли, кто есть кто, и на этой волне мы увидели много прекрасных людей", - сказал Лукашенко, отметив, что сейчас выделяются более активные молодежные лидеры, и они быстрее находят поддержку у государства.





"Кто-то не очень виден, но он талантище. Может, для этого понадобится чуть больше времени. Для этого есть ректор, преподаватели, они должны подсказывать. То есть, как модно говорить, этот (социальный. - Прим.) лифт должен вас выносить, и мы должны видеть".





Около года назад я брал интервью у действительно талантливого белорусского студента. Только вот учится он в Лондоне. Он мог бы стать будущим белорусской финансовой системы, но вряд ли вернется в Беларусь. Он так и сказал, потому что не видит тут для себя никаких перспектив - это еще когда тут относительно спокойно было. Он уже сейчас практически профи в таких финансовых вопросах, о которых в Беларуси даже не говорят ни в Министерстве финансов, ни в Нацбанке. За два года учебы в Лондоне он сумел организовать масштабную конференцию, на которую приехали такие воротилы мирового финансового рынка, которые в сегодняшнюю Беларусь никогда не приезжали и вряд ли скоро приедут. Для меня вот такие люди «талантище», а для Лукашенко - активисты-приспособленцы, которые поддержали его в трудное время. Хотя для любого здравомыслящего человека понятно, что это очередные посредственности просто увидели для себя прекрасную возможность продвинуться наверх. С учетом того, что преданности сейчас будет уделяться еще больше внимания, чем раньше, можно не сомневаться, что профессионализм (не важно, в какой сфере), будет задвинут еще дальше. На пятое, а может и на десятое место при подборе кадров.





Такая политика еще как-то играла при СССР, потому что профессионалы не могли уехать из страны, поэтому так или иначе, вносили свой вклад в общее развитие. Сейчас совсем другое дело. Зачем исполнять глупые указания пронырливых посредственностей, когда можно уехать в другую страну, где твой профессионализм оценят по достоинству. Уже сейчас из страны уезжают айтишники, талантливые, студенты, спортсмены, медики, бизнесмены. Это только начало, первая волна, поднятая правовым беспределом. Когда посредственности окончательно возьмут в стране верх, исход тех самых «талантище» начнется катастрофический. Ни один талантливый экономист, техник, ученый, врач, менеджер не останется в стране, где его способности не будут востребованы, где он сможет рассчитывать лишь на то, чтобы за мизерную зарплату исполнять глупые указания посредственностей, не имея даже возможности возразить. Ведь вокруг столько возможностей…



