В Шклове и Минске поймали водителей со смертельной дозой алкоголя в крови. За обоими милиции пришлось гнаться









У этого парня в крови оказалась смертельная доза алкоголя, но он сел за руль. К тому же без прав. Фото: кадр из видео ГАИ.





В один день пьяных бесправников за рулем поймали в Минске на МКАД и в Шклове. Оба водителя были в тяжелой степени опьянения, но пытались уйти от ГАИ.





31 января около восьми часов вечера в милицию позвонил очевидец и рассказал, что по МКАД едет «Тойота» я предположительно пьяным водителем за рулем. Когда сотрудники ГАИ обнаружили эту машину и дали сигнал остановиться, водитель не отреагировал и продолжал движение. Когда его все же задержали и освидетельствовали, оказалось, что в крови у этого человека 3,4 промилле алкоголя. Это означает, что перед тем, как сесть за руль, он выпил без малого полторы бутылки водки или эквивалентное количество другого алкоголя. К тому же, у водителя «Тойоты» не было прав – лишили за пьяную езду. На него составили сразу четыре протокола, рассказали в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.





3,8 промилле алкоголя оказалось у 20-летнего водителя ВАЗ, которого задержали в тот же день вечером в Шклове. Автомобиль привлек внимание сотрудников ГАИ на автозаправке. На требование инспекторов остановиться водитель не отреагировал, пытался уйти от погони, но вьехал в сугроб и остановился. Молодой человек из деревни Даньковичи вообще никогда не получал водительского удостоверения. На парня составили пять протоколов, авто забрали на штрафстоянку. Ему могут насчитать максимально 4 292 рубля штрафов, кроме того, пять лет он не сможет получить права, рассказали в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Оба водителя сели за руль в тяжелой степени опьянения. Она наступает, когда в организме находится 2,5-3 промилле алкоголя. Речь человека становится невнятной, он может терять сознание, память, возможны судороги и непроизвольная дефекация. При опьянении от 3,5 до 6 промилле человек может впасть в алкогольную кому и умереть.



