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Советник Тихановской — о её возвращении в Беларусь

02.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью nn.by высказался насчет целесообразности её возвращения в Беларусь.



"Сейчас — это тюрьма, — говорит Вячорка. — Нужно сделать, чтобы это было возвращение на переговоры, на финальный этап революции. Все согласятся, что сейчас это нецелесообразно".

По словам советника, Тихановская "готова возвращаться в любой день". "Она недавно приходила и говорила: "Я беру билет в Беларусь", — продолжает Франак Вячорка. — Ей самой было бы проще сесть в тюрьму, чем нести ответственность за тех, кто страдает в тюрьмах".

У Светланы Тихановской "высокая личная ответственность за всех, она за всех переживает", отмечает её советник.

Тихановская живет с детьми в Литве с августа 2020-го. Её муж Сергей Тихановский с мая прошлого года находится за решёткой в Беларуси, признан политзаключённым.
 
 
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Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью nn.by высказался насчет целесообразности её возвращения в Беларусь.
 
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