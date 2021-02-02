Директор завода - с народом: бывшего вице-премьера Ляшенко, посланного на “Гродно Азот”, поселили в общежитии









Игорь Ляшенко и общежитие "Гродно Азота" / коллаж Еврорадио





сдают Еврорадио “дорогого гостя”. Бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, которого Александр Лукашенко отправил руководить “Гродно Азотом”, поселили в одном из 11 общежитий предприятия. “Директор завода? Вам надо в “четвёрку”. Вот телефон”, —Еврорадио “дорогого гостя”.





В самой “четвёрке” — общежитии “Гродно Азота” №4 — персонал оказался менее словоохотливым. Рассказывать об условиях, в которых будет жить чиновник, нам не стали. Но на “Яндекс.Картах” это место проживания нахваливают: “Общежитие чистое. На вахте приятные женщины!”













“Жемчужина” за 88 евро в сутки

По телеграму гуляет видео о том, что Игорь Ляшенко будет жить совсем в другом месте — в двухэтажном коттедже на территории санатория “Жемчужина” в 4,5 км от Гродно. Там есть сауна с бассейном, бильярдный стол, камин на дровах. Арендовать одно место в коттедже стоит 88 евро в сутки.





Но в “Жемчужине” Еврорадио не подтвердили эту информацию.





“Санаторий рассматривали как вариант того, где он мог бы остановиться. Но в итоге Игорь Васильевич у нас не останавливается и на данный момент не проживает”, — говорит главный врач “Жемчужины” Алла Новацкая.





“Поверьте мне, что Игорь Васильевич не проживает там [в “Жемчужине”. — Еврорадио], хотя имеет право. Это не запрещено для него, если будет оплата, — комментирует Еврорадио заместитель по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук. — Вчера он заселился в общежитие. Я лично его встречал и показал, где оно находится”.

Пока переехал без семьи

С 2014 по 2018 год Игорь Ляшенко возглавлял концерн “Белнефтехим”, потом работал вице-премьером. В марте 2020 года сменил кресло госслужащего на управленческую должность в минском представительстве “Гомельтранснефть Дружба”. 26 января 2021 года Лукашенко назначил Ляшенко гендиректором ОАО “Гродно Азот”, указав, что на предприятии должна быть “жесточайшая дисциплина”.





Игорь Ляшенко женат, в семье трое детей. Но семья политика осталась в Минске





“К сожалению, переехал пока без семьи”, — описывает ситуацию замдиректора Ромуальд Барсук. На вопрос, планирует ли бывший зампред правительства перевозить в Гродно жену и детей, идеолог отвечает, что и сам бы так сразу не делал: “много вопросов”, “серьёзное производство”, “тем более семья большая”.



