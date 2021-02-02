ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Директор завода - с народом: бывшего вице-премьера Ляшенко, посланного на “Гродно Азот”, поселили в общежитии

02.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, которого Александр Лукашенко отправил руководить “Гродно Азотом”, поселили в одном из 11 общежитий предприятия. “Директор завода? Вам надо в “четвёрку”.



Игорь Ляшенко и общежитие "Гродно Азота" / коллаж Еврорадио

Бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, которого Александр Лукашенко отправил  руководить “Гродно Азотом”, поселили в одном из 11 общежитий предприятия. “Директор завода? Вам надо в “четвёрку”. Вот телефон”, — сдают Еврорадио “дорогого гостя”.

В самой “четвёрке” — общежитии “Гродно Азота” №4 — персонал оказался менее словоохотливым. Рассказывать об условиях, в которых будет жить чиновник, нам не стали. Но на “Яндекс.Картах” это место проживания нахваливают: “Общежитие чистое. На вахте приятные женщины!”



“Жемчужина” за 88 евро в сутки

По телеграму гуляет видео о том, что Игорь Ляшенко будет жить совсем в другом месте — в двухэтажном коттедже на территории санатория “Жемчужина” в 4,5 км от Гродно. Там есть сауна с бассейном, бильярдный стол, камин на дровах. Арендовать одно место в коттедже стоит 88 евро в сутки.

Но в “Жемчужине” Еврорадио не подтвердили эту информацию. 

“Санаторий рассматривали как вариант того, где он мог бы остановиться. Но в итоге Игорь Васильевич у нас не останавливается и на данный момент не проживает”, — говорит главный врач “Жемчужины” Алла Новацкая.

“Поверьте мне, что Игорь Васильевич не проживает там [в “Жемчужине”. — Еврорадио], хотя имеет право. Это не запрещено для него, если будет оплата, — комментирует Еврорадио заместитель по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук. — Вчера он заселился в общежитие. Я лично его встречал и показал, где оно находится”.

Пока переехал без семьи

С 2014 по 2018 год Игорь Ляшенко возглавлял концерн “Белнефтехим”, потом работал вице-премьером. В марте 2020 года сменил кресло госслужащего на управленческую должность в минском представительстве “Гомельтранснефть Дружба”. 26 января 2021  года Лукашенко назначил Ляшенко гендиректором ОАО “Гродно Азот”, указав, что на предприятии должна быть “жесточайшая дисциплина”. 

Игорь Ляшенко женат, в семье трое детей. Но семья политика осталась в Минске.

“К сожалению, переехал пока без семьи”, — описывает ситуацию замдиректора Ромуальд Барсук. На вопрос, планирует ли бывший зампред правительства перевозить в Гродно жену и детей, идеолог отвечает, что и сам бы так сразу не делал: “много вопросов”, “серьёзное производство”, “тем более семья большая”.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, которого Александр Лукашенко отправил руководить “Гродно Азотом”, поселили в одном из 11 общежитий предприятия. “Директор...
 
Новости дня
Новости разные
 
У другой палове 2020 году ў Беларусь не ўпусьцілі некалькі тысяч чалавек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by