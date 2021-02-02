Снова - здорова: в Японии намерены уничтожить около 840 тысяч кур

В японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа принято решение уничтожить около 840 тысяч кур в хозяйстве, где вспыхнула инфекция. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет Kyodo.





«На одной из птицеферм в понедельник обнаружены 13 мертвых кур. Анализы показали наличие птичьего гриппа», — пишет издание.













Отмечается, что Ибараки — уже 17-я префектура Японии, где выявлен вирус птичьего гриппа за эту зиму. Вспышку заболевания власти страны уже назвали рекордной и по числу очагов инфекции и по количеству забитых птиц. О первом случае заболевания стало известно в ноябре 2020 года. На сегодняшний в 40 хозяйствах по всей стране уничтожено свыше шести миллионов кур.





пишет telegraf.by Известно, что среди пострадавших префектур есть и те, которые занимают первые места на внутреннем рынке по поставкам куриного мяса,telegraf.by





Напомним, в частном домохозяйстве коттеджного городка в поселке Гостомель Киевской области был обнаружен вирус птичьего гриппа.





Также, в Швеции у индеек обнаружили птичий грипп. Вокруг фермы, где специалисты обнаружили у птицы вирусное заболевание, Управление сельского хозяйства Швеции ввело санитарную зону.



