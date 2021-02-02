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Снова - здорова: в Японии намерены уничтожить около 840 тысяч кур

02.02.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Японии в январе назвало вспышку птичьего гриппа этой зимой в стране рекордной по масштабам и числу уничтоженных птиц.

В японской префектуре Ибараки из-за вспышки птичьего гриппа принято решение уничтожить около 840 тысяч кур в хозяйстве, где вспыхнула инфекция. Об этом в понедельник, 1 февраля, пишет Kyodo.

«На одной из птицеферм в понедельник обнаружены 13 мертвых кур. Анализы показали наличие птичьего гриппа», — пишет издание. 



Отмечается, что Ибараки — уже 17-я префектура Японии, где выявлен вирус птичьего гриппа за эту зиму. Вспышку заболевания власти страны уже назвали рекордной и по числу очагов инфекции и по количеству забитых птиц. О первом случае заболевания стало известно в ноябре 2020 года. На сегодняшний в 40 хозяйствах по всей стране уничтожено свыше шести миллионов кур.

Известно, что среди пострадавших префектур есть и те, которые занимают первые места на внутреннем рынке по поставкам куриного мяса, пишет telegraf.by

Напомним, в частном домохозяйстве коттеджного городка в поселке Гостомель Киевской области был обнаружен вирус птичьего гриппа. 

Также, в Швеции у индеек обнаружили птичий грипп. Вокруг фермы, где специалисты обнаружили у птицы вирусное заболевание, Управление сельского хозяйства Швеции ввело санитарную зону.
 
 
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Правительство Японии в январе назвало вспышку птичьего гриппа этой зимой в стране рекордной по масштабам и числу уничтоженных птиц.
 
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