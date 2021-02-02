Бывшего вице-премьера Ляшенко, посланного на «Гродно Азот», поселили в общежитии

Источник материала: Салiдарнасць

Бывшего вице-премьера Игоря Ляшенко, которого Александр Лукашенко отправил руководить «Гродно Азотом», поселили в одном из 11 общежитий предприятия. «Директор завода? Вам надо в «четвёрку». Вот телефон», — сдают Еврорадио «дорогого гостя».





В самой «четверке» — общежитии «Гродно Азота» №4 — персонал оказался менее словоохотливым. Рассказывать об условиях, в которых будет жить чиновник, нам не стали. Но на «Яндекс.Картах» это место проживания нахваливают: «Общежитие чистое. На вахте приятные женщины!»

«Жемчужина» за 88 евро в сутки

По телеграму гуляет видео о том, что Игорь Ляшенко будет жить совсем в другом месте — в двухэтажном коттедже на территории санатория «Жемчужина» в 4,5 км от Гродно. Там есть сауна с бассейном, бильярдный стол, камин на дровах. Арендовать одно место в коттедже стоит 88 евро в сутки.

Но в «Жемчужине» Еврорадио не подтвердили эту информацию.

«Санаторий рассматривали как вариант того, где он мог бы остановиться. Но в итоге Игорь Васильевич у нас не останавливается и на данный момент не проживает», — говорит главный врач «Жемчужины» Алла Новацкая.

«Поверьте мне, что Игорь Васильевич не проживает там [в «Жемчужине». — Еврорадио], хотя имеет право. Это не запрещено для него, если будет оплата, — комментирует Еврорадио заместитель по социальным вопросам и идеологической работе Ромуальд Барсук. — Вчера он заселился в общежитие. Я лично его встречал и показал, где оно находится».

Пока переехал без семьи

С 2014 по 2018 год Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим», потом работал вице-премьером. В марте 2020 года сменил кресло госслужащего на управленческую должность в минском представительстве «Гомельтранснефть Дружба». 26 января 2021 года Лукашенко назначил Ляшенко гендиректором ОАО «Гродно Азот», указав, что на предприятии должна быть «жесточайшая дисциплина».

Игорь Ляшенко женат, в семье трое детей. Но семья политика осталась в Минске.

«К сожалению, переехал пока без семьи», — описывает ситуацию замдиректора Ромуальд Барсук. На вопрос, планирует ли бывший зампред правительства перевозить в Гродно жену и детей, идеолог отвечает, что и сам бы так сразу не делал: «много вопросов», «серьёзное производство», «тем более семья большая».