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94-я ракетка мира прервала 15-матчевую победную серию Соболенко

02.02.2021 09:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

94-я ракетка мира эстонка Кайя Канепи, добившись победы над белорусской Ариной Соболенко (7-я), прервала ее серию из 15 победных поединков.

94-я ракетка мира прервала 15-матчевую победную серию Соболенко

Первая встреча спортсменок состоялась в рамках второго круга соревнований Gippsland Trophy (проходит в Мельбурне). Теннисистке из Эстонии для победы понадобился 1 час 44 минуты — 6:1, 2:6, 6:1.

 
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94-я ракетка мира эстонка Кайя Канепи, добившись победы над белорусской Ариной Соболенко (7-я), прервала ее серию из 15 победных поединков.
 
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