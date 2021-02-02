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94-я ракетка мира прервала 15-матчевую победную серию Соболенко
Источник материала: Навiны
94-я ракетка мира эстонка Кайя Канепи, добившись победы над белорусской Ариной Соболенко (7-я), прервала ее серию из 15 победных поединков.
Первая встреча спортсменок состоялась в рамках второго круга соревнований Gippsland Trophy (проходит в Мельбурне). Теннисистке из Эстонии для победы понадобился 1 час 44 минуты — 6:1, 2:6, 6:1.
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94-я ракетка мира эстонка Кайя Канепи, добившись победы над белорусской Ариной Соболенко (7-я), прервала ее серию из 15 победных поединков.
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