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Проверка боеготовности в белорусской армии: десантники провели стрельбы по воздушным целям
Источник материала: ОНТ
В белорусской армии продолжаются проверки боеготовности. Витебские десантники несколько суток проводили стрельбы по воздушным целям.
Летательные аппараты сбивали на различных высотах в разное время суток. Провели условные обстрелы целей расчетами зенитных ракетных подразделений. Выполнили и перехваты воздушных судов нарушителей экипажами авиации. Погодные условия усложняли задачу, но гвардейцы справились.
После выполнения учебно-боевых задач, десантники отработали подготовку вооружения к маршу. Военную и спецтехнику привели в готовность для возвращения в пункт постоянной дислокации.
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В белорусской армии продолжаются проверки боеготовности. Витебские десантники несколько суток проводили стрельбы по воздушным целям. Летательные аппараты...
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