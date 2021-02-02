Проверка боеготовности в белорусской армии: десантники провели стрельбы по воздушным целям

Источник материала: ОНТ

В белорусской армии продолжаются проверки боеготовности. Витебские десантники несколько суток проводили стрельбы по воздушным целям.

Летательные аппараты сбивали на различных высотах в разное время суток. Провели условные обстрелы целей расчетами зенитных ракетных подразделений. Выполнили и перехваты воздушных судов нарушителей экипажами авиации. Погодные условия усложняли задачу, но гвардейцы справились.

Алексей Иванов, командир зенитного ракетного дивизиона: «Поступила задача по охране государственной границы и защите промышленных центров. Техника не подвела, показала себя устойчиво».

Юрий Пыжик, командир истребительной авиационной базы: «Выполняли задачи по перехвату контрольных целей. Мы постоянно выполняем тренировочные полёты. Лётный состав справился, контрольные цели перехватили, инженерно-технический состав тоже выполнил все задачи».

После выполнения учебно-боевых задач, десантники отработали подготовку вооружения к маршу. Военную и спецтехнику привели в готовность для возвращения в пункт постоянной дислокации.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram