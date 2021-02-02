Безработных в Беларуси обучат основам предпринимательской деятельности и выплатят стипендию

Источник материала: ОНТ

Безработным в Беларуси предлагают изучить основы предпринимательства. Во время обучения выплатят стипендию, сообщили в Мингорисполкоме. Курсы стартуют сегодня.

Обучающая программа «Предпринимательская деятельность» будет организована для всех, кто зарегистрирован как безработный. Слушателям помогут просчитать рентабельность бизнес-идеи, научат продвигать её в интернет-ресурсах, работать с документами. Жизнеспособные стартапы получат и финансовую поддержку в виде субсидии для организации собственного дела.

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