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Безработных в Беларуси обучат основам предпринимательской деятельности и выплатят стипендию
Источник материала: ОНТ
Безработным в Беларуси предлагают изучить основы предпринимательства. Во время обучения выплатят стипендию, сообщили в Мингорисполкоме. Курсы стартуют сегодня.
Обучающая программа «Предпринимательская деятельность» будет организована для всех, кто зарегистрирован как безработный. Слушателям помогут просчитать рентабельность бизнес-идеи, научат продвигать её в интернет-ресурсах, работать с документами. Жизнеспособные стартапы получат и финансовую поддержку в виде субсидии для организации собственного дела.
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Безработным в Беларуси предлагают изучить основы предпринимательства. Во время обучения выплатят стипендию, сообщили в Мингорисполкоме. Курсы стартуют сегодня. ...
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