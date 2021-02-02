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Безработных в Беларуси обучат основам предпринимательской деятельности и выплатят стипендию

02.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Безработных в Беларуси обучат основам предпринимательской деятельности и выплатят стипендию

Безработным в Беларуси предлагают изучить основы предпринимательства. Во время обучения выплатят стипендию, сообщили в Мингорисполкоме. Курсы стартуют сегодня. 

Обучающая программа «Предпринимательская деятельность» будет организована для всех, кто зарегистрирован как безработный. Слушателям помогут просчитать рентабельность бизнес-идеи, научат продвигать её в интернет-ресурсах, работать с документами. Жизнеспособные стартапы получат и финансовую поддержку в виде субсидии для организации собственного дела. 

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Безработным в Беларуси предлагают изучить основы предпринимательства. Во время обучения выплатят стипендию, сообщили в Мингорисполкоме. Курсы стартуют сегодня. ...
 
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