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Самосвалы «БелАЗ» будут работать на Крайнем Севере: 20 машин отправились в Норильск
Источник материала: ОНТ
Белорусская техника будет работать в условиях крайнего севера! 20 самосвалов «БелАЗ» отправились из Жодино в Норильск.
Машины будут задействованы для возведения инфраструктуры на Мокулаевском месторождении в Заполярье. На здешнем разломе разворачивают масштабную добычу известняка. Самосвалы приспособлены для работы в суровых условиях. Новые технические решения позволят применять технику при температуре до -50°C. При этом 55-тонники оснащены экономичными двигателями.
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Белорусская техника будет работать в условиях крайнего севера! 20 самосвалов «БелАЗ» отправились из Жодино в Норильск. Машины будут задействованы для возведения...
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