Самосвалы «БелАЗ» будут работать на Крайнем Севере: 20 машин отправились в Норильск

Источник материала: ОНТ

Белорусская техника будет работать в условиях крайнего севера! 20 самосвалов «БелАЗ» отправились из Жодино в Норильск.

Машины будут задействованы для возведения инфраструктуры на Мокулаевском месторождении в Заполярье. На здешнем разломе разворачивают масштабную добычу известняка. Самосвалы приспособлены для работы в суровых условиях. Новые технические решения позволят применять технику при температуре до -50°C. При этом 55-тонники оснащены экономичными двигателями.

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