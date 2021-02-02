Протесты перед посольством Мьянмы в Бангкоке: полиция жестко разогнала митингующих

Источник материала: ОНТ

Тайская полиция жёстко разогнала протесты перед посольством Мьянмы в Бангкоке. Участники манифестации требовали освобождения официальных лиц Мьянмы и осуждали действия военных, которые захватили власть в стране.

У здания диппредставительства собралось несколько сотен человек. Они выкрикивали лозунги, а затем перешли к стычкам с полицией. В ход пошли камни и дымовые шашки. Пострадали несколько человек, включая сотрудника полиции.

Напомним, накануне в Мьянме произошёл переворот. Военные объявили в стране чрезвычайное положение на год. Арестованы руководители и члены правительства, а также высшие государственные чиновники. Тайские власти назвали это «внутренним делом Мьянмы».

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