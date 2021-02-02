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Призывы к санкциям против россиян в Госдуме предлагают сделать уголовно наказуемыми

02.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Призывы к санкциям против россиян в Госдуме предлагают сделать уголовно наказуемыми

В Госдуме не исключают введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Сейчас они звучат не только из Украины и стран Балтии, но и из самой России. В частности, от местных фондов, связанных с оппозиционным блогером Алексеем Навальным.

В Кремле такие призывы считают недопустимыми и бесперспективными. А в Госдуме предлагают сделать уголовно наказуемыми. По всей строгости закона ответят и непосредственные участники несанкционированных митингов в российских городах. На протесты они вышли несмотря на предупреждения властей о неотвратимости и жёсткости наказании. В итоге заведено уже около 40 уголовных дел.

Так выглядело воскресенье во многих российских городах. Оппозиция звала людей на улицы. Сценарий - уже отработанный Западом и знакомый белорусам - призывы в телеграм-каналах, провокаторы, радикальные попытки раскачать толпу. Силовики были готовы к любым сценариям. 

Любые радикальные действия пресекались незамедлительно. С провокаторами и наиболее агрессивными участниками протестных акций полиция не церемонилась.  По данным российских СМИ, задержано несколько тысяч человек. 

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В Госдуме не исключают введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Сейчас они звучат не только из Украины и стран Балтии, но и из самой...
 
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