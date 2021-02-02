|
Призывы к санкциям против россиян в Госдуме предлагают сделать уголовно наказуемыми
Источник материала: ОНТ
В Госдуме не исключают введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Сейчас они звучат не только из Украины и стран Балтии, но и из самой России. В частности, от местных фондов, связанных с оппозиционным блогером Алексеем Навальным.
В Кремле такие призывы считают недопустимыми и бесперспективными. А в Госдуме предлагают сделать уголовно наказуемыми. По всей строгости закона ответят и непосредственные участники несанкционированных митингов в российских городах. На протесты они вышли несмотря на предупреждения властей о неотвратимости и жёсткости наказании. В итоге заведено уже около 40 уголовных дел.
Так выглядело воскресенье во многих российских городах. Оппозиция звала людей на улицы. Сценарий - уже отработанный Западом и знакомый белорусам - призывы в телеграм-каналах, провокаторы, радикальные попытки раскачать толпу. Силовики были готовы к любым сценариям.
Любые радикальные действия пресекались незамедлительно. С провокаторами и наиболее агрессивными участниками протестных акций полиция не церемонилась. По данным российских СМИ, задержано несколько тысяч человек.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Госдуме не исключают введения уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Сейчас они звучат не только из Украины и стран Балтии, но и из самой...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)