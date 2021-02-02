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Экзотическая красота этих детей завораживает! Взгляните на родителей
Источник материала: ОНТ
Танна и Патрик живут на Мальте. Они многодетные родители, в семье четверо детей. В соцсетях они рассказывают о своей жизни и выкладывают фотографии. Необычная внешность мужа, жены и детей сделала их популярными.
Патрик является обладателем светлых глаз и темной кожи, у супруги Танны всё наоборот, светлая кожа и темные глаза. Дети получились с экзотической внешностью. Ярко-голубые глаза у младших выделяются на темной коже, а светлые волнистые волосы дополняют картинку.
Старшие сыновья тоже взяли от родителей лучшие черты.
Танна и Патрик считают, что красота детей отражает красоту их любви. За жизнью семьи следит более полумиллиона подписчиков.
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Танна и Патрик живут на Мальте. Они многодетные родители, в семье четверо детей. В соцсетях они рассказывают о своей жизни и выкладывают фотографии. Необычная...
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