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Экзотическая красота этих детей завораживает! Взгляните на родителей

02.02.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Экзотическая красота этих детей завораживает! Взгляните на родителей

Танна и Патрик живут на Мальте. Они многодетные родители, в семье четверо детей. В соцсетях они рассказывают о своей жизни и выкладывают фотографии. Необычная внешность мужа, жены и детей сделала их популярными.


Танна и Патрик Патрик является обладателем светлых глаз и темной кожи, у супруги Танны всё наоборот, светлая кожа и темные глаза. Дети получились с экзотической внешностью. Ярко-голубые глаза у младших выделяются на темной коже, а светлые волнистые волосы дополняют картинку. 





Старшие сыновья тоже взяли от родителей лучшие черты. 


Танна и Патрик считают, что красота детей отражает красоту их любви. За жизнью семьи следит более полумиллиона подписчиков. 



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Танна и Патрик живут на Мальте. Они многодетные родители, в семье четверо детей. В соцсетях они рассказывают о своей жизни и выкладывают фотографии. Необычная...
 
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