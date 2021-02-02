Лимит оплаты крупных покупок наличкой сократят в 2 раза

пишет Sputnik, Александр Лукашенко подписал документ, которым скорректированы положения указа № 493 "О развитии безналичных расчетов". КакSputnik, Александр Лукашенко подписал документ, которым скорректированы положения указа № 493 "О развитии безналичных расчетов".

Им предусмотрены два основных изменения, которые касаются размера лимита наличных, которыми граждане могут оплатить крупные покупки, и кэшбэка, не облагаемого подоходным налогом.

Установлено, что в рамках одной сделки граждане могут заплатить наличными юрлицам или ИП за товары (работы, услуги) только 500 базовых величин – 14,5 тысячи рублей (ранее этот лимит составлял тысячу базовых – 29 тысяч рублей).





Эта норма вступит в силу через три месяца после официального опубликования указа.

Кэшбэк

Новым указом определен порядок обложения налогами доходов граждан, выплаченных им банками в виде процентов от суммы оплаты товаров – так называемого кэшбэка.





Теперь он не будет признаваться объектом налогообложения, если не превышает 2% от суммы оплаты. Эта норма указа будет действовать до 1 января 2026 года.





Напомним, после 1 января текущего года кэшбэк начал облагаться подоходным налогом по ставке 13%. Удержанием и перечислением сумм этого налога согласно законодательству обязаны заниматься банки.



