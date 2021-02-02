Юрий Вергейчик: «Штанге за миллион долларов пригонял вторую сборную Аргентины, а дети тренировались на асфальте. Мы за этот миллион могли бы 5 полей положить»









«Я не хочу останавливаться на Штанге, который, извините, за миллион долларов пригонял вторую сборную Аргентины, а дети тренировались на асфальте. Мы за этот миллион могли бы 5 полей положить – в Барановичах, например, где мы сейчас кладем. В Борисове, Молодечно, Орше, Полоцке – это мы должны были сделать 20 лет назад, создать условия, а мы строили себе Дом футбола, строили академию – 12 миллионов вложили... На перекрестке построили – футболист национальной сборной готовится к сборной Голландии на перекрестке. Форточку открывает, а там свистят, стоит этот... Ну что это? 20 миллионов долларов.





эфире «Беларусь 5». А вложите в инфраструктуру это все, а мы могли бы в министерстве спорта на втором этаже быть – и ничего бы с нас не убыло бы. Поэтому мы потеряли очень много времени – сокращение лиги, приглашение иностранных специалистов», – сказал Вергейчик в«Беларусь 5».





Немецкий специалист Бернд Штанге возглавлял сборную Беларуси с 2007 по 2011 год. Тренер работал по приглашению на тот момент председателя АБФФ Геннадия Невыгласа, который руководил федерацией с 2003 по 2011 год.