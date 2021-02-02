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В России стало резко больше компаний с белорусскими учредителями

02.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным kartoteka.ru, белорусские учредители в 2020 году стали регистрировать в России значительно больше компаний и вошли в топ-5 по числу открытых юрлиц за последние три года. Учредители из Беларуси зарегистрировали в 2018–2020 годах 170 фирм.

На первом месте — Кипр: 731 юрлицо. На втором — Сейшелы: 409. Третье у Великобритании — 356. В Германии — 228.

Если сравнить статистику за 2018, 2019 и 2020 годы, то как раз виден резкий рост количества компаний с белорусскими владельцами: соответственно 38, 36 и 96 компаний. Кипр и Сейшелы, наоборот, идут на спад.

Например, на Сейшелах в 2018 году — 293 компании, в 2019-м — 94, в 2020-м — 22. Это может говорить об уходе российского бизнеса из некоторых офшоров.
 
 
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По данным kartoteka.ru, белорусские учредители в 2020 году стали регистрировать в России значительно больше компаний и вошли в топ-5 по числу открытых юрлиц за последние...
 
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