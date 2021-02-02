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США: Мощный снегопад сорвал планы Байдена

02.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сильный снегопад этим утром парализовал крупнейшие американские штаты. В Нью-Йорке отменены десятки рейсов, автомобили застряли на дорогах, а на Таймс-сквере вместо туристов - уборщики и колонны техники, сообщает ru.oxu.az  со ссылкой на РЕН ТВ.

Сорвались даже планы президента - Джо Байден должен был представить программу по внешней политике, но перенес выступление на неопределенный срок.

Зато десятки американцев, которым не нужно на работу, устроили на улицах игру в  снежки.


фото: Reuters

Настоящим подарком такая погода оказалась и для обитателей зоопарка в Вашингтоне, где панды катаются с заснеженных горок - животные просто ложатся на спину и скользят по склону.
 
 
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Сильный снегопад этим утром парализовал крупнейшие американские штаты. В Нью-Йорке отменены десятки рейсов, автомобили застряли на дорогах, а на Таймс-сквере...
 
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