США: Мощный снегопад сорвал планы Байдена

Сорвались даже планы президента - Джо Байден должен был представить программу по внешней политике, но перенес выступление на неопределенный срок.





Зато десятки американцев, которым не нужно на работу, устроили на улицах игру в снежки.









фото: Reuters





Настоящим подарком такая погода оказалась и для обитателей зоопарка в Вашингтоне, где панды катаются с заснеженных горок - животные просто ложатся на спину и скользят по склону.



