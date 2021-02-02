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В Министерстве обороны прокомментировали видео с горящим танком

02.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео появилось вечером 1 февраля в одном из телеграм-каналов



В понедельник, 1 февраля, в одном из телеграм-каналов было опубликовано видео, на котором горит танк. Его автор заявил о том, что именно он поджег танк и это является «актом гражданского неповиновения».

В Министерстве обороны отреагировали на видео и отметили, что тот самый «горящий танк» - целый и невредимый.

- Всем тем, кто волнуется за «горящий танк», 111-ый передает вам привет из полигона. Он невредимый. А уже 2 февраля у него учебный бой, - написано в сообщении в телеграм-канале ведомства.
 
 
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Видео появилось вечером 1 февраля в одном из телеграм-каналов
 
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