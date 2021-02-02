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Юрия Шулейко утвердили в должности председателя Брестского горисполкома

02.02.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Любит честность, правду, не любит подхалимство, работоспособен: В Бресте представили нового председателя облисполкома

Вчера в Бресте состоялась внеочередная сессия областного Совета депутатов, на которой Юрия Шулейко утвердили в должности председателя Брестского горисполкома. Удостоверение ему выдал глава Администрации президента Игорь Сергеенко. Об этом сообщает sb.by.


фото БелТА

Справка

Юрий Витольдович Шулейко родился в 1968 году в поселке Козловщина Дятловского района Гродненской области. В 1992 году окончил Могилевский технологический институт по специальности «Машины и аппараты пищевых производств», в 2002 году — Академию управления при президенте. Работал на Гродненском мясокомбинате, возглавлял Лидский мясокомбинат, а затем — «Гродномясомолпром». В 2012—2013 — первый заместитель председателя Гродненского горисполкома.

Напомним, ранее председателем Брестского горисполкома с декабря 2014 года был Анатолий Лис, тоже уроженец Гродненщины (деревня Ревки Мостовского района). До Лиса Брестчиной больше 10 лет руководил выходец из Лунинецкого района Константин Сумар – с марта 2004 года по декабрь 2014 года.
 
Теги: Брест
 
 
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Любит честность, правду, не любит подхалимство, работоспособен: В Бресте представили нового председателя облисполкома
 
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