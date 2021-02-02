Известный белорусский футболист обзавелся участком под Минском. Соседние - Домрачевой и Депардье

Источник материала: Tut.by

Один из самых успешных белорусских футболистов Александр Глеб обзавелся участком в 25 соток для строительства дома в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Эта земля находится по соседству с участками Жерара Депардье и Дарьи Домрачевой. Подробности — в материале.





Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества Беларуси, участок был передан в собственность Александру Глебу в начале октября 2020 года. Основание — решение Папернянского сельского совета. Вот примерные границы этой земли:

Участок граничит с землей Жерара Депардье , которую он получил в аренду в 2019 году, но пока на ней так ничего и не построил.

От участка Глеба до Минского моря — около ста метров. Рядом также находятся дома Дарьи Домрачевой и председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цибульского.









Кроме того, недалеко от этого места скоро начнется строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса. Этим проектом занимается компания «ЭКВИТИ Групп», учрежденная в числе прочих крупным бизнесменом Андреем Шихлиным и, вероятно, внуком экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева Русланом Петровым.

Александр Глеб — один из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал в числе прочего за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону».



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Он стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов (в 2006 году в составе «Арсенала»). Глеб признавался лучшим футболистом года Беларуси в 2002, 2003, 2005, 2006 и 2007 годах.