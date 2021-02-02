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Известный белорусский футболист обзавелся участком под Минском. Соседние - Домрачевой и Депардье
Источник материала: Tut.by
Один из самых успешных белорусских футболистов Александр Глеб обзавелся участком в 25 соток для строительства дома в деревне Лапоровичи на берегу Минского моря. Эта земля находится по соседству с участками Жерара Депардье и Дарьи Домрачевой. Подробности — в материале.
Как следует из данных госрегистра недвижимого имущества Беларуси, участок был передан в собственность Александру Глебу в начале октября 2020 года. Основание — решение Папернянского сельского совета. Вот примерные границы этой земли:
Участок граничит с землей
От участка Глеба до Минского моря — около ста метров. Рядом также находятся дома
Кроме того, недалеко от этого места скоро
Александр Глеб — один из самых титулованных белорусских футболистов. Он выступал в числе прочего за БАТЭ, «Штутгарт», «Арсенал» и «Барселону».
Он стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов (в 2006 году в составе «Арсенала»). Глеб признавался лучшим футболистом года Беларуси в 2002, 2003, 2005, 2006 и 2007 годах.
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До Минского моря - примерно сто метров.
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