Nissan представил юбилейную версию электромобиля Leaf

Источник материала: Tut.by

Компания Nissan свой хэтчбек Leaf называет «первым в мире массовым электромобилем», который в прошлом году отпраздновал свой десятый день рождения. Но только сейчас в компании к круглой дате решили выпустить спецверсию модели — называется она Leaf10.





Впрочем, объем приуроченных к юбилею доработок по сравнению со стандартным Leaf у юбилейного электрокара получился довольно скромным и сводится к декору. Из внешних особенностей — надпись с обозначением спецверсии на задних стойках кузова, а также окрашенная в черный цвет крыша, корпуса наружных зеркал и часть задней двери с нанесенным на них узором в стиле кумико. Также доступны эксклюзивные 17-дюймовые колесные диски.





Техническая начинка у Leaf10 идентична стандартному хэтчбеку — это 150-сильный электромотор и батарея емкостью 40 кВтч с паспортным запасом 270 км на одной зарядке по циклу WLTP. Напомним, что в гамме также есть и более производительная версия Leaf e+ с электромотором мощностью 217 л.с. и батареей на 62 кВтч.





За все время выпуска Leaf в Европе было продано более 180 тысяч экземпляров модели, а во всем мире этот хэтчбек, в свое время бывший самым популярным электрокаром, нашел свыше полумиллиона покупателей.





Продажи Leaf10 в Европе начнутся уже в этом месяце.