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Nissan представил юбилейную версию электромобиля Leaf
Источник материала: Tut.by
Компания Nissan свой хэтчбек Leaf называет «первым в мире массовым электромобилем», который
Впрочем, объем приуроченных к юбилею доработок по сравнению со стандартным Leaf у юбилейного электрокара получился довольно скромным и сводится к декору. Из внешних особенностей — надпись с обозначением спецверсии на задних стойках кузова, а также окрашенная в черный цвет крыша, корпуса наружных зеркал и часть задней двери с нанесенным на них узором в стиле кумико. Также доступны эксклюзивные 17-дюймовые колесные диски.
Техническая начинка у Leaf10 идентична стандартному хэтчбеку — это 150-сильный электромотор и батарея емкостью 40 кВтч с паспортным запасом 270 км на одной зарядке по циклу WLTP. Напомним, что в гамме также есть и более производительная версия
За все время выпуска Leaf в Европе было продано более 180 тысяч экземпляров модели, а во всем мире этот хэтчбек, в свое время бывший
Продажи Leaf10 в Европе начнутся уже в этом месяце.
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В компании Nissan к круглому юбилею модели Leaf выпустили спецверсию хэтчбека - называется она Leaf10.
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