Клопп против Гвардиолы, Тухель против Моуриньо, «Витязь» победит «Динамо» по броскам. Наши прогнозы

Источник материала: Tut.by

В совместном с букмекерской компанией Parimatch проекте эксперт Сергей Чалый объясняет, как меняется «Челси» с приходом Томаса Тухеля и почему его новая команда не проиграет «Тоттенхэму», а спортивный комментатор Владислав Татур рассказывает о преображении «Манчестер Сити» по ходу сезона и оценивает шансы команды на успех в борьбе с «Ливерпулем». Журналист Кирилл Клименков ожидает уже скоро увидеть хоккейное минское «Динамо» в плей-офф КХЛ, а пока прогнозирует статистическое поражение «зубров» по броскам в гостевом поединке с «Витязем».

Чалый: Моуриньо предпочтет сыграть с «Челси» с расчетом на ничью

Кто: Сергей Чалый, экономист.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Предыдущие пять ставок: не прошла , не прошла , прошла , не прошла , не прошла .

В этот раз ставит на матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси», который состоится 4 февраля.

— Возглавивший «Челси» немецкий специалист Томас Тухель стал в свое время хорошей заменой Юргену Клоппу в дортмундской «Боруссии», — напоминает Сергей. — Думаю, Томас подходит на роль человека, который призван спасти ситуацию… на этот раз в «Челси». Футболисты этой команды представляют собой набор игроков, а не сплоченный коллектив: слишком много новых лиц появилось в раздевалке за одно межсезонье. В этом наборе есть видные немецкие исполнители: Тимо Вернер и Кай Хаверц. Прежде всего, Тухелю предстоит поладить с этими и другими ребятами, а уж затем сделать их коллективную игру организованным процессом.

Первое, за что Тухель взялся в «Челси», — добавил дисциплины игре в обороне. В матчах с «Вулверхэмптоном» и «Бернли» лондонцы не допустили ни одного удара в створ ворот. Еще Тухель вернул в стартовый состав Маркоса Алонсо, причем поставил его играть в средней линии, а не в защитной. В итоге Алонсо забил — впервые с февраля 2020 года.