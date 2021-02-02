Сретенье Господне: католики идут в костелы за громничными свечками

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 фев - Sputnik. Католический мир 2 февраля отмечает Сретенье Господне, в этот день в костелах зажигают сотни свечей,

Сретенье Господне католики отмечают на 40-й день после Рождества, он всегда приходится на 2 февраля и в католической традиции посвящен воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм, где произошел очистительный обряд.

"Зажженные в этот день в костелах свечи, благословляются, в народе этот праздник называют громницами", – рассказали Sputnik во вторник в РКЦ в РБ.

Там отметили, что сретенские, или громничные свечи, которые горят в алтаре или вручаются людям, принявшим обряд крещения, являются символом Христа.

В народе верили, что зажженная сретенская свеча обладает особой силой, их использовали в опасности, в частности, во время сильной грозы, отсюда и название – громничная свеча.

"Утренние сретенские службы уже начались в католических храмах", – сказали священнослужители.

Практически через два месяца в этом году католики будет отмечать светлое Христово Воскресенье – оно в 2021 году приходится на 4 апреля.

В среду, 3 февраля, будет месяц, как ушел на пенсию по возрасту предстоятель РПЦ в РБ архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Белорусские католики ждут, когда понтифик назначит нового предстоятеля католической конфессии в Беларуси.