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Сретенье Господне: католики идут в костелы за громничными свечками
02.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 фев - Sputnik. Католический мир 2 февраля отмечает Сретенье Господне, в этот день в костелах зажигают сотни свечей,
Сретенье Господне католики отмечают на 40-й день после Рождества, он всегда приходится на 2 февраля и в католической традиции посвящен воспоминанию о принесении младенца Иисуса во храм, где произошел очистительный обряд.
"Зажженные в этот день в костелах свечи, благословляются, в народе этот праздник называют громницами", – рассказали Sputnik во вторник в РКЦ в РБ.
Там отметили, что сретенские, или громничные свечи, которые горят в алтаре или вручаются людям, принявшим обряд крещения, являются символом Христа.
В народе верили, что зажженная сретенская свеча обладает особой силой, их использовали в опасности, в частности, во время сильной грозы, отсюда и название – громничная свеча.
"Утренние сретенские службы уже начались в католических храмах", – сказали священнослужители.
Практически через два месяца в этом году католики будет отмечать светлое Христово Воскресенье – оно в 2021 году приходится на 4 апреля.
В среду, 3 февраля, будет месяц, как
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