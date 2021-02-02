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Не впадать в отчаяние: дочь Заворотнюк напугала поклонников актрисы

02.02.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшая дочка актрисы Анастасии Заворотнюк Анна взволновала фолловеров в Instagram: многие поклонники заподозрили, что состояние звезды российского кинематографа ухудшилось.

© Sputnik / Валерий Левитин
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Семья Заворотнюк продолжает хранить молчание и отказывается от каких-либо комментариев, касающихся состояния здоровья звезды, страдающей от рака головного мозга. Лишь изредка старшая дочь Анна проливает свет на события, происходящие за закрытыми дверями: девушка общается с подписчиками в соцсетях.

Очередной пост в Instagram Анны Заворотнюк взволновал и испугал фанатов: отвечая на вопросы о знаменитой маме, девушка сильно напугала фолловеров.

"Не нужно бояться проблем, болезней или несчастий. Они случаются и являются неотъемлемой частью жизни. К сожалению, они проявляются в самый неожиданный момент, но тогда важно не растеряться и не впасть в отчаяние", - оставила неоднозначный комментарий девушка.

После такого ответа многие фанаты заподозрили, что в семью Заворотнюк снова пришло горе. Фолловеры волнуются - не ухудшилось ли состояние любимой актрисы, но дальнейшие расспросы Аня решила проигнорировать. Напомним, что до этого она также рассказала о переменах в жизни актрисы.

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