Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше $55 000 по курсу

Источник материала: Onliner

Мы продолжаем искать жилье, покупка которого не так сильно ударит по карману среднестатистического белоруса (то есть, конечно, ударит, но это не станет нокаутом). Симпатичные однокомнатные квартиры с приятным ценником (до $45 000 по курсу) мы вам уже показывали, на очереди — двухкомнатные. Смотрим, что нам удалось откопать на просторах сервиса «Дома и квартиры» . Спойлер: все стоят дешевле $55 000 по курсу.

$51 000 за отсутствие проблем с парковкой

Квартира притаилась на улице Седых, в панельке 1966 года. Общая площадь — 38,5 кв. м. Полностью готова к проживанию: есть вся необходимая мебель и даже больше (вы только посмотрите на эти картины на стенах!). Дом находится в 15 минутах езды от станции «Площадь Якуба Коласа», а в 5 минутах ходьбы — от школы, детского сада, аптеки и прочих чудес инфраструктуры. Неподалеку имеется круглосуточный магазин для любителей ночного шопинга. Для автомобилистов тоже предусмотрен бонус: собственники уверяют, что проблем с парковкой никогда не будет.

























$52 000 за спокойных соседей

И снова старый панельный дом 1964 года, и снова двушка , но на этот раз размером побольше — 46 кв. м. Здание не обделили капитальным ремонтом, да и саму квартиру тоже: положили ламинат, побелили потолки, вставили стеклопакеты в окна, ну и далее по списку. К жилью прилагаются спокойные соседи и чистый подъезд. Находится оно на улице Берута, в 15 минутах размеренной ходьбы от станции метро «Пушкинская».

























$54 000 за воплощение своей мечты

А вот двушка на улице Васнецова (тоже в старой панельке, построенной в 1962-м). Площадь — 44,6 кв. м. «В аккуратном состоянии, без дорогого ремонта — т. е. без лишних переплат за реализацию чужой мечты», — пишут собственники. Последнее не может не радовать, если вы планируете сделать все по-своему. Вообще квартира смотрится достаточно миленько, быть может, так бы выглядело жилье для современной принцессы, обладающей скромностью. Расположение тоже не лишено приятных моментов: вокруг зеленая зона, рядом Слепянская водная система, парк Чингиза Айтматова, Чижовское водохранилище. До станции метро «Партизанская» — 10 минут пешком.





















$54 000 просто за жизнь в Московском районе

Описание данной квартиры от собственников довольно скудное. Известно только, что скрывается она в кирпичном доме 1966 года, возведенном где-то на улице Волоха. Недалеко — станция метро «Грушевка». Размер жилплощади — 43 кв. м. Она довольно прилично обставлена — есть даже некоторое подобие спортивной зоны. Некоторая мебель выглядит новой (ну или почти новой).























