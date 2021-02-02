ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше $55 000 по курсу

02.02.2021 09:49 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мы продолжаем искать жилье, покупка которого не так сильно ударит по карману среднестатистического белоруса (то есть, конечно, ударит, но это не станет нокаутом). Симпатичные однокомнатные квартиры с приятным ценником (до $45 000 по курсу) мы вам уже показывали, на очереди — двухкомнатные. Смотрим, что нам удалось откопать на просторах сервиса «Дома и квартиры». Спойлер: все стоят дешевле $55 000 по курсу.

$51 000 за отсутствие проблем с парковкой

Квартира притаилась на улице Седых, в панельке 1966 года. Общая площадь — 38,5 кв. м. Полностью готова к проживанию: есть вся необходимая мебель и даже больше (вы только посмотрите на эти картины на стенах!). Дом находится в 15 минутах езды от станции «Площадь Якуба Коласа», а в 5 минутах ходьбы — от школы, детского сада, аптеки и прочих чудес инфраструктуры. Неподалеку имеется круглосуточный магазин для любителей ночного шопинга. Для автомобилистов тоже предусмотрен бонус: собственники уверяют, что проблем с парковкой никогда не будет.

Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу

$52 000 за спокойных соседей

И снова старый панельный дом 1964 года, и снова двушка, но на этот раз размером побольше — 46 кв. м. Здание не обделили капитальным ремонтом, да и саму квартиру тоже: положили ламинат, побелили потолки, вставили стеклопакеты в окна, ну и далее по списку. К жилью прилагаются спокойные соседи и чистый подъезд. Находится оно на улице Берута, в 15 минутах размеренной ходьбы от станции метро «Пушкинская».

Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу

$54 000 за воплощение своей мечты

А вот двушка на улице Васнецова (тоже в старой панельке, построенной в 1962-м). Площадь — 44,6 кв. м.  «В аккуратном состоянии, без дорогого ремонта — т. е. без лишних переплат за реализацию чужой мечты», — пишут собственники. Последнее не может не радовать, если вы планируете сделать все по-своему. Вообще квартира смотрится достаточно миленько, быть может, так бы выглядело жилье для современной принцессы, обладающей скромностью. Расположение тоже не лишено приятных моментов:  вокруг зеленая зона, рядом Слепянская водная система, парк Чингиза Айтматова, Чижовское водохранилище. До станции метро «Партизанская» — 10 минут пешком.

Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу

$54 000 просто за жизнь в Московском районе

Описание данной квартиры от собственников довольно скудное. Известно только, что скрывается она в кирпичном доме 1966 года, возведенном где-то на улице Волоха. Недалеко —  станция метро «Грушевка».  Размер жилплощади — 43 кв. м. Она довольно прилично обставлена — есть даже некоторое подобие спортивной зоны. Некоторая мебель выглядит новой (ну или почти новой).

Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу
Вот какие симпатичные двухкомнатные квартиры продают в Минске. Все они стоят меньше 000 по курсу

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мы продолжаем искать жилье, покупка которого не так сильно ударит по карману среднестатистического белоруса (то есть, конечно, ударит, но это не станет нокаутом)....
 
Новости дня
Новости разные
 
Год у тумане. 10 загадак COVID-19, на якія дагэтуль няма адказу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by