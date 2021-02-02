Лесовоз был перегружен на 8 тонн — рессора не выдержала и бревна упали на людей. Дело передано в суд

Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела об опрокидывании лесовоза в Могилевском районе. ДТП случилось утром 21 ноября 2020 года. Погиб человек, еще один получил травмы.

Как сообщили в Следственном комитете, 30-летний водитель автомобиля МАЗ в одном из лесничеств Быховского района осуществлял погрузку сортимента леса в прицеп автомобиля. Во время загрузки мужчина превысил допустимую грузоподъемность прицепа на 8080 кг и уложил древесину с превышением габаритной высоты стоек. При этом груз не закрепил ввиду отсутствия на прицепе предусмотренных конструкцией увязочных тросов. После чего водитель направился по автодорогам общего пользования в направлении Могилева к месту разгрузки.

— Согласно материалам уголовного дела, около 13 часов 30 минут, проезжая по улице Шоссейной в деревне Новоселки Могилевского района, водитель не учел особенности и состояние транспортного средства, перевозимого им груза, на закруглении участка дороги применил неправильные приемы управления автомобилем. Это привело к излому одной из рессор, опрокидыванию прицепа и разбросу бревен на обочину, где двигались 68-летний велосипедист и 64-летний водитель мотоблока, — рассказали в СК.





В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, а водителю мотоблока причинены тяжкие телесные повреждения.

Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Допрошены родственники потерпевших и коллеги обвиняемого. Проанализированы и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наружного наблюдения, заключения судебно-медицинских, автотехнических и иных экспертиз, которые проводили сотрудники ГКСЭ.





— Согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, скорость автопоезда в момент происшествия составляла 62 км/ч при максимально допустимой на данном участке дороги 40 км/ч, — отметила официальный представитель УСК по Могилевской области Анастасия Лавринович. — По версии следствия, превышение скоростного режима в совокупности с перегрузом лесоматериала в прицепе и отсутствием крепления груза находится в причинной связи с совершенным дорожно-транспортным происшествием и наступившими последствиями: смертью одного лица и причинением тяжких телесных повреждений второму.





Водителю предъявлено обвинение по ч. 2 ст .317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения». На время следствия к нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В СК сообщили, что вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.