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В Беларуси насчитали 11,66 миллиона сотовых абонентов, охват территории LTE — 30,6 %
Источник материала: Onliner
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Ширина внешнего интернет-канала увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с.
Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн. Согласно отчету на 8 тыс. увеличилось количество абонентов IP-телевидения, составив 2,36 млн. К мультисервисной IMS-платформе подключено 3,62 млн абонентов, а количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 70 тыс. и составило 2,74 млн.
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