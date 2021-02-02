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В Беларуси насчитали 11,66 миллиона сотовых абонентов, охват территории LTE — 30,6 %

02.02.2021 09:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным Министерства связи и информатизации, по состоянию на 1 января 2021 г. услуги электросвязи оказывают 189 операторов. Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло на 8 тыс. и по итогам 2020 года составляет 11,66 млн. Услуги связи в 2G — на 98,7% территории республики, 3G — 98,4%, LTE — 30,6%.

Ширина внешнего интернет-канала увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в сеть увеличилось более чем на 23 тыс. и составило 3,256 млн. Согласно отчету на 8 тыс. увеличилось количество абонентов IP-телевидения, составив 2,36 млн. К мультисервисной IMS-платформе подключено 3,62 млн абонентов, а количество абонентов, подключенных по технологии GPON, увеличилось на 70 тыс. и составило 2,74 млн.

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По данным Министерства связи и информатизации, по состоянию на 1 января 2021 г. услуги электросвязи оказывают 189 операторов. Количество абонентов сотовой подвижной...
 
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