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«Осталось «зачистить» сами аббревиатуру – БЧБ»

02.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня – о стремлении властей признать бело-красно-белый флаг экстремистским.

«Осталось «зачистить» сами аббревиатуру – БЧБ»

– Нет такого европейского государства, чей исторический или основанный на исторической символике государственный флаг в период оккупации в годы Второй мировой войны не использовался бы пособниками фашистов, – пишет Лещеня. – И никто, включая Россию, от своего нынешнего государственного флага по этой причине не отказался.

Об этом уже написана тьма доказательных статей и постов. И чтобы не понимать этого – нужно очень захотеть, привязав себя к государственным телепрограммам.

Цвета национального «бела-чырвона-белага» (БЧБ) флага – это цвета исторического герба ВКЛ «Погоня», который в 2010 году был внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.

Не уверен, что об этом знают «чистильщики» наших городов. Ведь они – на войне с «приспешниками-коллаборационистами».

Вы заметили, что на военную лексику перешла Н.И.Кочанова: «Город уже зачистили, и хорошо зачистили»? «Зачистка» – это термин из лексики силовых (военных) операций.

Теперь для обеспечения виртуального разгрома «приспешников-коллаборационистов» осталось запретить, то бишь «зачистить», саму аббревиатуру «БЧБ».

И в соответствии с официальным двуязычием – и в белорусско- и в русскоязычной версиях. Чтобы уж наверняка.

Правда, тогда вне закона окажутся мои кошка и собака. Ведь в русскоязычной версии они тоже – БЧБ: бело-черно-белые...

О попытке запретить БЧБ-флаг: «Система ставит перед собой заведомо невыполнимую задачу»

 
 
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Дипломат Лещеня – об абсурдном решении властей.
 
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