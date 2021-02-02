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Россия продолжит загонять Беларусь в долги

02.02.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменении российско-белорусского соглашения о предоставлении Беларуси государственного экспортного кредита для строительства атомной электростанции. Документ размещен на сайте Госдумы.

Россия продолжит загонять Беларусь в долги

Договоренности о реструктуризации кредита были достигнуты на уровне глав правительств двух стран в июле 2020 года.

Протокол о внесении изменений в соглашение предусматривает следующие условия реструктуризации белорусских обязательств: продление периода использования кредита на два года, до конца 2022 года; перенос даты начала погашения основного долга по кредиту с 1 апреля 2021 года на 1 апреля 2023 года. Помимо этого, предусмотрена замена действующей «смешанной» процентной ставки по кредиту на фиксированную процентную ставку в 3,3% годовых.

«Указанный уровень процентной ставки на настоящий момент сопоставим со стоимостью заимствований Российской Федерации на международном рынке капитала на аналогичный срок», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Соглашение между правительствами Беларуси и России о предоставлении государственного экспортного кредита для строительства БелАЭС от 25 ноября 2011 года предусматривало сумму до 10 млрд долларов.

По состоянию на 1 сентября 2020 года использовано средств кредита на сумму 4,5 млрд долларов.

При этом, по данным российской госкорпорации по атомной энергии «Росатом», прогнозная стоимость сооружения БелАЭС, финансируемая в счет средств кредита, не превысит 6 млрд долларов.

«В обоснование своей просьбы о пересмотре условий возврата кредита белорусская сторона сослалась на снижение уровня мировых цен на нефть и газ (что, по мнению партнеров, повлекло снижение доходности и увеличение срока окупаемости атомного проекта), а также перенос срока ввода в эксплуатацию энергоблоков № 1 и № 2 атомной станции с 2018 на 2022 год», — отмечается в пояснительной записке.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца в Гродненской области, недалеко от границы с Литвой, преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200. Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».

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Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму протокол об изменении российско-белорусского соглашения о предоставлении Беларуси государственного...
 
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