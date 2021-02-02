ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД Швейцарии вызвал на ковер посла РБ из-за задержания журналистки Люции Чирки

02.02.2021 10:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Департамент иностранных дел Швейцарии 1 февраля вызвал на ковер посла Беларуси в Швейцарии Александра Ганевича.

Речь шла о задержании в Минске аккредитованного в Беларуси и России корреспондента телерадиокомпании SRF Люции Чирки, сообщила пресс-служба швейцарского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство Швейцарии осудило задержание журналистки Люции Чирки и потребовало освобождения всех незаконно лишенных свободы лиц.

«Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент.

Люцию Чирки задержали в воскресенье, 31 января. Она вместе со своими знакомыми, правозащитницей Анисией Козлюк и ее мужем шли в кафе. Через три часа, после вмешательства посольства Швейцарии в Беларуси, ее освободили, сообщает БАЖ.

В интервью после освобождения журналистка сообщила, что ей не разрешали связаться с посольством, причины задержания ей не объяснили.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Департамент иностранных дел Швейцарии 1 февраля вызвал на ковер посла Беларуси в Швейцарии Александра Ганевича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замглавреда Mash уволился после публикации видео о "дворце в Геленджике"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by