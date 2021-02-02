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Замглавреда Mash уволился после публикации видео о "дворце в Геленджике"

02.02.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе из интернет-проекта, 29 января разместившего на своей странице в YouTube видео о "сказочном дворце в Геленджике".

О том, что покидает нынешнее место работы, Титов написал в понедельник, 1 февраля, в Telegram, передает DW.

Mash показал особняк на мысе Идокопас изнутри. Титов, говоря о подготовке материалов, подчеркнул, что решения принимали "люди в костюмах", которым было все равно, какой позиции придерживаются журналисты. Конкретных лиц, участвовавших в процессе принятия решений, журналист не назвал. При этом он, однако, отметил, что происходило все, как в СССР, а "людей никто не спросил".

В видео интернет-проекта показали кальянную, где находится бытовка строителей, "комнату грязи" с бассейном и аквадискотеку.

Руководительница отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих, комментируя ролик, написала в Twitter, что испытывает "чувство жалости и отвращения".

Ранее издание "Проект" утверждало, что "фактическим начальником" Telegram-канала Mash является Степан Ковальчук, племянник предпринимателя Юрия Ковальчука, который, как писали СМИ, входит в "ближний круг" президента РФ Владимира Путина.

 
 
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Заместитель главного редактора Mash Сергей Титов объявил о своем уходе из интернет-проекта, 29 января разместившего на своей странице в YouTube видео о "сказочном дворце...
 
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