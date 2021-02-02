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Трое рабочих БМЗ отправлены в колонию за остановку спецтранспорта с сырьем

02.02.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Суд в Жлобине 1 февраля приговорил трех рабочих Белорусского металлургического завода к лишению свободы за протест против фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих.

Игорь Поваров получил 3 года лишения свободы в колонии общего режима, Александр Бобров и Евгений Говор - по 2,5 года лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».

17 августа в знак протеста против фальсификации выборов и насилия против мирных протестующих они вместе с другими работниками перекрыли дорогу для технологического транспорта на заводе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. Согласно ст. 342 УК РБ "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".

У руководства БМЗ не было материальных претензий к обвиняемым - они возместили убытки предприятия в размере 1088,5 рубля.

 
 
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Суд в Жлобине 1 февраля приговорил трех рабочих Белорусского металлургического завода к лишению свободы за протест против фальсификации выборов и насилия против...
 
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