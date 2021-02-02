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Президент Турции задумался о новой конституции

02.02.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию по поводу создания новой конституции страны.

Об этом глава государства сказал по итогам заседания турецкого правительства, сообщает РБК со ссылкой на Anadolu.

«Возможно, Турции пора снова обсудить новую конституцию. Мы можем приступить к этому в ближайшее время», — сказал он. - «Этот процесс должен быть реализован прозрачно. Итоговый текст должен быть представлен на усмотрение нации».

В апреле 2017 года в Турции прошел конституционный референдум. За несколько месяцев до этого парламент одобрил предложенный Эрдоганом пакет из 18 поправок в Конституцию. В частности, он предложил упразднить должность премьер-министра, а также наделить президента правом лично назначать министров, представлять бюджет, выдвигать кандидатуры большинства судей высших судов и издавать указы, которые получат статус законов. Кроме того, Эрдоган предложил дать президенту возможность объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

В итоге чуть больше 50% населения страны проголосовали за поправки в Конституцию (большинство жителей крупных городов, за исключением Бурсы, проголосовали против). Таким образом, Турция перешла с парламентской формы правления на президентскую. Эрдоган утверждал, что реформа Конституции необходима для укрепления безопасности в стране, особенно после неудавшегося государственного переворота летом 2016 года. Новая система, говорил он, будет напоминать французскую и американскую и привнесет «спокойствие в период потрясений».

 
 
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Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о необходимости начать дискуссию по поводу создания новой конституции страны.
 
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