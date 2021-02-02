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Лукашенко утвердил решение об охране госграницы на 2021 год

02.02.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил решение об охране госграницы на 2021 год. В числе основных задач – обновление инженерного и технического оборудования рубежей.

«История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию. И наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и россиян. Надо отдать должное, что все-таки уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу в мире. Граница – это зеркало, лицо любого государства. Я могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире у другого государства, как в Республике Беларусь. На этом уровне надо и поддерживать охрану государственной границы», – заявил белорусский лидер.

Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного пограничного комитета Анатолия Лаппо. Президент высоко отметил службу пограничников в непростой год пандемии и общественно-политической ситуации в стране. Государство уделило особое внимание обеспечению безопасности. Есть и результат. Количество нарушителей законодательства о госгранице за прошлый год снизилось более чем в два раза. При этом пограничники пресекли 12 каналов наркотрафика и выявили 45 человек, причастных к экстремистской деятельности.



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В числе основных задач – обновление инженерного и технического оборудования рубежей.
 
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