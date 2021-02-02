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МИД Швейцарии вызывал беларусского посла из-за задержания журналистки в Минске

02.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В понедельник Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал беларусского посла Александра Ганевича. Ему было доведено, что Швейцария осуждает задержание журналистки телекомпании SRF Люции Чирки, а также призывает к освобождению всех произвольно задержанных.




«Швейцария продолжает внимательно следить за ситуацией», — сообщил департамент в Твиттере.

Люция Чирки была задержана в воскресенье 31 января, когда шла в кафе со знакомыми. Журналистка рассказала, что их без объяснений затащили в автобус.
 
 
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В понедельник Департамент иностранных дел Швейцарии вызвал беларусского посла Александра Ганевича. Ему было доведено, что Швейцария осуждает задержание...
 
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