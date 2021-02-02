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"Продемонстрировал сотрудника РОВД оголенные ягодицы": по БТ показали парня, о котором судачили, что он убит

02.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

20-летнего жителя Ивацевичей Владислава Мороза показали в передаче “Светлые лица” протеста”. В этой передаче в негативном ключе рассказывают о протестующих, подбирая персонажей, имевших проблемы с законом.

"Продемонстрировал сотрудника РОВД оголенные ягодицы": по БТ показали парня, о котором судачили, что он убит
Владислав Мороз был задержан в Ивацевичах во время протестов в ночь после выборов. В некоторых пабликах вскоре стали распространять информацию, что его убили. “Першы Рэгіён” тогда опровергал эту информацию со ссылкой на людей, которые вышли с СИЗО в Барановичах и видели там Владислава Мороза.
 

Что было в Ивацевичах в ночь после выборов?

Об этом подробно рассказывал “Першаму Рэгіёну” один из задержанных тогда местных жителей – Влад Зыбайло. По его словам, из самых “стрёмных” моментов было, когда в сторону милиции полетела бутылка из-под шампанского:

«Было уже темное время суток, я даже не видел траекторию полёта, но упала очень близко за спинами милиционеров. Я думаю, полметра, и разбило бы голову… И они тогда, видно, еле сдержались.

После этого уже вызвали «космонавтов» – военнослужащих с «пятёрки» (исправительной колонии №5 в Ивацевичах -ПР) в шлёмах, со щитами и дубинками. Они стали за милиционерами, и милиционеры задерживали. Военные в задержаниях не участвовали, они были просто в поддержке на особый случай», – говорит Владислав.

По словам Владислава Зыбайло, в ту ночь было задержано примерно 40 человек.

Судачили в соцсетях и о том, что наиболее активные задержания начались после того, как кто-то из протестующих оголил заднюю точку в сторону милиции. Ходили слухи, что это был Владислав Мороз.

“Продемонстрировал сотрудникам Ивацевичского РОВД свои оголенные ягодицы”

В сюжете БТ это подтвердил и сам Владислав Мороз:

“Задержан был с 9 на 10 августа. В час ночи участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Где во время митинга вышел на проезжую часть и публично, в присутствии граждан, продемонстрировал сотрудникам Ивацевичского РОВД свои оголенные ягодицы”, – сказал он на камеру.

Далее в сюжете БТ рассказали, что Владислав Мороз “стал героем “Ивацевичского вестника”, имея в виду, что госгазета также тогда писала, что Владислав Мороз жив, и приводила интервью с ним из СИЗО.
 
Также, на гостелеканале продемонстрировали кадры, где Владислав Мороз признается, что ранее был судим за нанесение тяжких телесных по неосторожности. Наказание было в виде года домашнего ареста.

Ведущий БТ пояснил, что “действительно, в мае 2020 получил год, но попал под амнистию, освободили”. Рассказали и о том, что у Мороза были ранее административные привлечения за управление авто без прав, хулиганство, неп иновение милиции, оскорбление.

По информации от источников “Першага Рэгіёну”, Владислав Мороз после задержания в ночь после выборов на свободу не выходил. Он осужден на два года за ранее совершенное преступление.
 
 
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20-летнего жителя Ивацевичей Владислава Мороза показали в передаче “Светлые лица” протеста”. В этой передаче в негативном ключе рассказывают о протестующих,...
 
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