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"Продемонстрировал сотрудника РОВД оголенные ягодицы": по БТ показали парня, о котором судачили, что он убит
Источник материала: Партизан
20-летнего жителя Ивацевичей Владислава Мороза показали в передаче “Светлые лица” протеста”. В этой передаче в негативном ключе рассказывают о протестующих, подбирая персонажей, имевших проблемы с законом.
Владислав Мороз был задержан в Ивацевичах во время протестов в ночь после выборов. В некоторых пабликах вскоре стали распространять информацию, что его убили.
Что было в Ивацевичах в ночь после выборов?
Об этом подробно рассказывал “Першаму Рэгіёну” один из задержанных тогда местных жителей – Влад Зыбайло. По его словам, из самых “стрёмных” моментов было, когда в сторону милиции полетела бутылка из-под шампанского:
«Было уже темное время суток, я даже не видел траекторию полёта, но упала очень близко за спинами милиционеров. Я думаю, полметра, и разбило бы голову… И они тогда, видно, еле сдержались.
После этого уже вызвали «космонавтов» – военнослужащих с «пятёрки» (исправительной колонии №5 в Ивацевичах -ПР) в шлёмах, со щитами и дубинками. Они стали за милиционерами, и милиционеры задерживали. Военные в задержаниях не участвовали, они были просто в поддержке на особый случай», – говорит Владислав.
По словам Владислава Зыбайло, в ту ночь было задержано примерно 40 человек.
Судачили в соцсетях и о том, что наиболее активные задержания начались после того, как кто-то из протестующих оголил заднюю точку в сторону милиции. Ходили слухи, что это был Владислав Мороз.
“Продемонстрировал сотрудникам Ивацевичского РОВД свои оголенные ягодицы”
В сюжете БТ это подтвердил и сам Владислав Мороз:
“Задержан был с 9 на 10 августа. В час ночи участвовал в несанкционированном массовом мероприятии. Где во время митинга вышел на проезжую часть и публично, в присутствии граждан, продемонстрировал сотрудникам Ивацевичского РОВД свои оголенные ягодицы”, – сказал он на камеру.
Далее в сюжете БТ рассказали, что Владислав Мороз “стал героем “Ивацевичского вестника”, имея в виду, что госгазета также тогда писала, что Владислав Мороз жив, и приводила интервью с ним из СИЗО.
Также, на гостелеканале продемонстрировали кадры, где Владислав Мороз признается, что ранее был судим за нанесение тяжких телесных по неосторожности. Наказание было в виде года домашнего ареста.
Ведущий БТ пояснил, что “действительно, в мае 2020 получил год, но попал под амнистию, освободили”. Рассказали и о том, что у Мороза были ранее административные привлечения за управление авто без прав, хулиганство, неп иновение милиции, оскорбление.
По информации от источников “Першага Рэгіёну”, Владислав Мороз после задержания в ночь после выборов на свободу не выходил. Он осужден на два года за ранее совершенное преступление.
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"Продемонстрировал сотрудника РОВД оголенные ягодицы": по БТ показали парня, о котором судачили, что он убит
20-летнего жителя Ивацевичей Владислава Мороза показали в передаче “Светлые лица” протеста”. В этой передаче в негативном ключе рассказывают о протестующих,...
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