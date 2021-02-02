ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в одной картине: в Беларуси в ближайшие дни - мороз и оттепель

02.02.2021 10:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На этой неделе в Беларуси будет неустойчивая погода с сибирскими ночными морозами и дневной оттепелью.

По данным Республиканского гидрометцентра, во вторник, 2 февраля, ожидается переменная облачность, пишет interfax.by Ночью без существенных осадков, днем по северо-западной половине небольшой снег. Температура воздуха в ночные часы составит -9..-15, местами до 16-20 градусов мороза. Днем по республике будет -3..-9, по юго-западу -2..+1.



3-4 февраля с территории Западной Европы придет потепление

В среду, 3 февраля, ожидаются осадки - временами снег, мокрый снег, дождь. Температура воздуха ночью от 0 по юго-западу до -10 по востоку страны, днем -3..+4°С, а по юго-западу до 5 градусов тепла.

В четверг, 4 февраля, также временами снег, мокрый снег, по югу с дождем. По южной половине страны в течение суток будет от -4 до +3, в северных районах -5..-9, ночью по Витебской области при прояснениях до 12 мороза. 

В конце рабочей недели и предстоящие выходные морозы усилятся.

В прошедшие сутки, по информации синоптиков, в Беларуси было на 1-3 градуса теплее климатической нормы (по юго-западу страны на 1-2 градуса холоднее). Среднесуточная температура воздуха составила -3..-5. Снежный покров по стране составляет сейчас до 29 см, а в Гродно - 44 см.

ФОТО: belgidromet.by
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой неделе в Беларуси будет неустойчивая погода с сибирскими ночными морозами и дневной оттепелью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия продолжит загонять Беларусь в долги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by