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В Беларуси магазинам разрешили продавать ювелирные изделия через интернет
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ №36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины", сообщает пресс-служба Лукашенко в понедельник.
"В соответствии с указом, юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями, составляющей работой и услугой которой является розничная торговля, вправе с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года осуществлять интернет-торговлю ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, вне мест выполнения своих работ или оказания услуг", - говорится в сообщении пресс-службы.
Особенности интернет-торговли данными товарами будут определены Советом министров.
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Александр Лукашенко 1 февраля подписал указ №36 "О реализации ювелирных изделий через интернет-магазины", сообщает пресс-служба Лукашенко в понедельник.
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