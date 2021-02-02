Пять балконов в минских квартирах с простыми и уютными местами для отдыха

Источник материала: Tut.by

В последнее время погода радует: часто светит солнце, падает снег. Приятно любоваться заснеженными деревьями, особенно за чашечкой горячего чаю. Нашли несколько симпатичных минских балконов и лоджий, где хозяева обустроили простые, но уютные зоны отдыха.

В однокомнатной квартире площадью 45,1 кв. м

Остекление на лоджии — не панорамное, зато вид из окна — живописный. Отделка лоджии простая, но аккуратная и создает располагающее к отдыху впечатление.









Сама квартира — с ярким ремонтом. В объявлении пишут, что «в квартире сделан качественный ремонт с использованием качественных стройматериалов, все делалось для себя».









Квартира расположена в панельном доме 2012 года постройки, на 18-м этаже. Дом находится на ул. Героев 120 Дивизии (Военный городок (Великий Лес)). Стоимость квартиры — 64 900 долларов.









В трехкомнатной квартире площадью 64,5 кв. м

На этом балконе с панорамным остеклением решение сделать лаунж-зону напрашивается само собой. И вроде бы в отделке помещения нет ничего особенного, но смотрится уголок с кофейным столиком и стульями, да еще и с вазой с цветами очень мило.









В самой квартире сделан приятный ремонт — отделка светлая, некричащая, спокойная. Мебель стоит современная. Судя по объявлению, бытовая техника и сантехническое оборудование здесь качественные, недешевые.

Квартира расположена в каркасно-блочном доме 2016 года постройки, на одиннадцатом этаже. Дом находится на ул. Тимирязева, примерно в 850 м от станции метро «Молодежная». Стоимость апартаментов 139 900 долларов.













В двухкомнатной квартире площадью 71,6 кв. м

На этой лоджии остекление уже не панорамное, поэтому поставить в зоне отдыха высокий стол и барные стулья — наиболее практичное решение.





Отделка лоджии повторяет дизайн интерьера квартиры. Кстати, квартира выглядит стильно не просто так — в объявлении написано, что здесь сделан дизайнерский ремонт.

Квартира расположена в каркасно-блочном доме 2019 года постройки, на восьмом этаже. Дом находится на ул. Кутузова, в 700 м от станции метро «Московская». Стоимость апартаментов — 139 900 долларов.













В трехкомнатной квартире площадью 97,5 кв. м

Здесь — два балкона, оба — с панорамным остеклением и с обустроенными зонами отдыха. На одном из балконов стоят столик со стульями, на втором — мягкий уголок.









В квартире сделан современный ремонт, интерьер смотрится стильно и интересно.

Квартира расположена в каркасно-блочном доме 2016 года постройки, на последнем, 13-м этаже. Дом находится на ул. Стадионной в Центральном районе Минска. Стоимость квартиры — 145 тысяч долларов.













В трехкомнатной квартире площадью 91,2 кв. м

На этой лоджии остекление уже не панорамное. Здесь хозяева сделали хороший ремонт, помещение утеплили, обустроили зону отдыха и организовали место для учебы.













В объявлении сказано, что «в квартире выполнен современный ремонт с использованием качественных строительных материалов.».

Квартира расположена в панельном доме 2005 года постройки, на первом этаже. Дом находится на ул. Лещинского, в 1150 м от станции метро «Кунцевщина». Стоимость квартиры — 150 тысяч долларов.







