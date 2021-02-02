ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На трассе в Витебской области грузовик насмерть сбил пешехода, который шел посередине дороги

02.02.2021 10:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось 1 февраля, около 22.30. Установлено, что 38-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии со стороны областного центра. На 12-м километре дороги он сбил шедшего в попутном направлении посередине проезжей части дороги 57-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Могилевом вылетевшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста: был огромный перегруз, бревна не закрепили
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by