На трассе в Витебской области грузовик насмерть сбил пешехода, который шел посередине дороги

Источник материала: Tut.by

Пешеход погиб под колесами большегруза в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось 1 февраля, около 22.30. Установлено, что 38-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии со стороны областного центра. На 12-м километре дороги он сбил шедшего в попутном направлении посередине проезжей части дороги 57-летнего мужчину.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.