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На трассе в Витебской области грузовик насмерть сбил пешехода, который шел посередине дороги
Источник материала: Tut.by
Пешеход погиб под колесами большегруза в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось 1 февраля, около 22.30. Установлено, что 38-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии со стороны областного центра. На 12-м километре дороги он сбил шедшего в попутном направлении посередине проезжей части дороги 57-летнего мужчину.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 1 февраля, около 22.30
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