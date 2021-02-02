Звезды «Орла и решки» поженились

Источник материала: Tut.by

Звезды популярного шоу «Орел и решка», 37-летний Антон Лаврентьев и 31-летняя Алина Астровская, поженились. Клятвами любви и верности они обменялись во Дворце бракосочетания на территории комплекса «Барвиха Luxury Village» в Подмосковье, пишет spletnik.

На церемонии присутствовали только самые близкие друзья пары, а также их питомец, пес по кличке Белый Стих — собаку даже пустили в зал, где проходила регистрация брака. Молодожены уже репостнули несколько роликов друзей со своей свадьбы в сториз.

— Вот теперь мы точно поженились, — подписал Лаврентьев одно из таких коротких видео.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев встречаются уже больше трех лет, однако рассказали о своем романе только год назад. Этой осенью телеведущий и музыкант сделал возлюбленной предложение руки и сердца, а узаконить свои отношения они решили в первый день февраля.

Для Антона этот брак стал первым, а для Алины — третьим: в 18 лет она вышла замуж за украинского футболиста Евгения Бредуна, а во второй раз пошла под венец с бизнесменом по имени Игорь, но этот союз быстро распался.

Лаврентьеву же в свое время приписывали роман с коллегой по шоу и нынешней девушкой Никиты Ефремова Марией Иваковой. Однако, судя по всему, это были всего лишь слухи, ведь на тот момент Антон уже встречался с Алиной.