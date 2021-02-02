Под Могилевом вылетевшие из прицепа МАЗа бревна убили велосипедиста: был огромный перегруз, бревна не закрепили

Источник материала: Tut.by

Лесовоз в Могилевском районе опрокинулся в ноябре 2020 года — бревнами убило велосипедиста. Прицеп был сильно перегружен, сообщает СК. В том ДТП серьезно пострадал и водитель мотоблока.



Фото: Следственный комитет

Авария произошла 21 ноября, около 13.30, в деревне Новоселки. Когда лесовоз ехал по улице Шоссейной, на закруглении участка дороги в прицепе лопнула рессора, и он опрокинулся, бревна высыпались на обочину — прямо на 68-летнего велосипедиста и 64-летнего водителя мотоблока, которые в этот момент ехали вдоль дороги.

По данным следствия, прицеп был перегружен чуть более чем на 8 тонн. Это допустил при погрузке утром того же дня в лесничестве Быховского района 30-летний водитель МАЗа. В материалах дела указано, что при погрузке была превышена и габаритная высота стоек. При этом груз водитель не закрепил, так как конструкцией не были предусмотрены для этого увязочные тросы.









К тому же водитель, согласно заключению судебной автотехнической экспертизы, превысил скорость: ехал со скоростью 62 км/ч при максимально допустимой 40 км/ч.

Водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения и причинении смерти по неосторожности. Вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся. Он под подпиской о невыезде до суда.