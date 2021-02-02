Минсвязи рассказало, сколько человек в Беларуси пользуется интернетом

Источник материала: Tut.by

В сообщении на официальном сайте Министерства связи и информатизации Беларуси говорится, сколько сейчас в стране абонентов как проводного, так и мобильного интернета.



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / Unsplash

На 1 января 2021 года услуги электросвязи оказывают 189 операторов. Количество абонентов широкополосного доступа в Сеть увеличилось более чем на 23 тысячи и составило 3,256 миллиона. Количество абонентов IP-телевидения составило 2,36 миллиона, 3,62 миллиона подключены к мультисервисной IMS-платформе. 2,74 миллиона абонентов подключены к Сети по технологии GPON

В сообщении добавляется: ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составляет сейчас 1800 Гбит/с.

Не обошли стороной и мобильную связь. «Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи выросло на 8 тысяч и по итогам 2020 года составляет 11,66 миллиона», — говорится в отчете. Услугами связи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории страны, третьего поколения (3G) — на 98,4%. Охват населения и территории республики по технологии LTE на конец 2020 года составил 89,4% и 30,6% соответственно.