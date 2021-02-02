Месяц с техосмотром без дорожного сбора. Сколько машин посетило ТО?

Источник материала: Tut.by

С 1 января 2021 года техосмотр отвязали от уплаты дорожного сбора. Первые же дни показали, что автовладельцы только этого и ждали. Сразу после Нового года на станциях диагностики возникли очереди из желающих пройти техосмотр. Как изменилась ситуация к началу февраля?



Фото: Павел Мурашко

Рекордный январь 2021 года — почти 200 тысяч авто

Если раньше в январе наблюдался традиционный спад активности на диагностических станциях, то нынешний год оказался полной противоположностью. 3 января на одной из диагностических станций Минска за один день техосмотр прошли 93 авто . К середине января возникли опасения, что всем желающим пройти техосмотр не хватит бланков разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Именно поэтому УП «Белтехосмотр» уже давно ратует за отмену бумажных бланков и переход на электронные документы.

В УП «Белтехосмотр» сообщили, что в январе 2021 года на станциях диагностики было выдано 188 029 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. При этом в январе 2020 года техосмотр прошло всего 55 672 авто. И для сравнения привели цифры посещаемости в январе 2013 года, когда еще не было дорожного сбора. Тогда допуск получило 94 251 авто.

Неисправности тормозной системы стали самыми популярными в 2020 году

УП «Белтехосмотр» поделилось статистикой за 2020 год. Всего в прошлом году было выдано 726 055 разрешений, и это почти на 37% меньше, чем в 2019 году (1 150 212 разрешений). А вот какие типы неисправностей фиксировались чаще всего:

Тормозная система — 86 568

Внешние световые приборы — 47 795

Кузов (кабина) — 14 315

Элементы комплектации транспортных средств — 13 716

Двигатель — 12 219

Рулевое управление — 10 878

Элементы ходовой части — 9506

Стекла, стекла обтекателей, устройств обогрева и обдува стекла, солнцезащитных козырьков (штор) — 5 818

Колеса и шины — 5700

Прочие проверки — 3589

Контроль зеркал заднего вида — 159.