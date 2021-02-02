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Месяц с техосмотром без дорожного сбора. Сколько машин посетило ТО?
Источник материала: Tut.by
С 1 января 2021 года техосмотр
Рекордный январь 2021 года — почти 200 тысяч авто
Если раньше в январе наблюдался традиционный спад активности на диагностических станциях, то нынешний год оказался полной противоположностью. 3 января на одной из диагностических станций Минска за один день
В УП «Белтехосмотр» сообщили, что в январе 2021 года на станциях диагностики было выдано 188 029 разрешений на допуск к участию в дорожном движении. При этом в январе 2020 года техосмотр прошло всего 55 672 авто. И для сравнения привели цифры посещаемости в январе 2013 года, когда еще не было дорожного сбора. Тогда допуск получило 94 251 авто.
Неисправности тормозной системы стали самыми популярными в 2020 году
УП «Белтехосмотр» поделилось статистикой за 2020 год. Всего в прошлом году было выдано 726 055 разрешений, и это почти на 37% меньше, чем в 2019 году (1 150 212 разрешений). А вот какие типы неисправностей фиксировались чаще всего:
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В январе 2021 года техосмотр прошло рекордное количество автомобилей. С какими неисправностями чаще всего приезжали в первый месяц нового года?
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