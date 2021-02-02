ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ученые рассказали о самой большой аномалии в мировой погоде за 12 тысяч лет

02.02.2021 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о самой большой аномалии в мировой погоде за 12 тысяч лет

  • 2.02.2021, 9:49
Ученые рассказали о самой большой аномалии в мировой погоде за 12 тысяч лет

Климатологи пришли к сенсационным выводам.

Ученые сообщили об аномалии, которая наблюдается в мировой погоде. Речь идет о резком увеличении глобальной температуры, данный феномен произошел впервые за 12 тысяч лет после завершения обледенения Земли, пишет lenta.ua.

Специалисты заявляют, что следует говорить о самом жарком периоде. Климатологи провели исследование и выяснили, что с момента завершения ледникового периода, который закончился свыше 10 тысяч лет назад, мировая температура постепенно меняется. В настоящее время речь идет о самой жаркой погоде, которая установилась на Земле. Автор исследования Саманта Бова рассказала о наблюдениях научной группы. Ученые фиксируют резкое изменение глобальной температуры в сторону повышения.

Виной всему является активное негативное воздействие человека на природу, что вызвало потепление на планете. Ученые фиксируют продолжающиеся изменения, к которым мировому сообществу необходимо будет адаптироваться.

Названная отрицательная тенденция вызывает беспокойство специалистов. Они отмечают, что порядка 90% всего потепления в масштабе Земли приходится на океаны и моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Минсвязи рассказало, сколько человек в Беларуси пользуется интернетом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by