Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о самой большой аномалии в мировой погоде за 12 тысяч лет 2.02.2021, 9:49

Климатологи пришли к сенсационным выводам.

Ученые сообщили об аномалии, которая наблюдается в мировой погоде. Речь идет о резком увеличении глобальной температуры, данный феномен произошел впервые за 12 тысяч лет после завершения обледенения Земли, пишет lenta.ua .

Специалисты заявляют, что следует говорить о самом жарком периоде. Климатологи провели исследование и выяснили, что с момента завершения ледникового периода, который закончился свыше 10 тысяч лет назад, мировая температура постепенно меняется. В настоящее время речь идет о самой жаркой погоде, которая установилась на Земле. Автор исследования Саманта Бова рассказала о наблюдениях научной группы. Ученые фиксируют резкое изменение глобальной температуры в сторону повышения.

Виной всему является активное негативное воздействие человека на природу, что вызвало потепление на планете. Ученые фиксируют продолжающиеся изменения, к которым мировому сообществу необходимо будет адаптироваться.

Названная отрицательная тенденция вызывает беспокойство специалистов. Они отмечают, что порядка 90% всего потепления в масштабе Земли приходится на океаны и моря.

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